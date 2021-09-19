Президент Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев пройти вакцинацию против коронавируса.

«Сегодня выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они на 100% являются не вакцинированными. Поэтому еще раз призываю всех граждан пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции», — написал он на своей странице в инстаграме.

Массовая вакцинация в Кыргызстане началась 11 июля 2021 года. Всего в стране используют три вакцины: китайскую от Sinopharm, российскую Sputnik V и англо-шведскую от AstraZeneca.

На 19 сентября по всей стране первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 764 тысяч человек, а вторую — почти 566 тысяч.