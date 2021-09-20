Пресс-служба ГКНБ сообщила, что экс-подпрела Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова подозревают в незаконном обогащении. Его 20 сентября допрашивали в Госкомитете почти 8 часов.

Туйгунаалы Абдраимов на допросе в ГКНБ. Фото / пресс-служба ГКНБ

Следствие считает, что Абдраимов занимая руководящие госдолжности, используя свое служебное положение и обладая властными полномочиями неправомерно увеличил свои активы, в несколько раз

превышающие его официальные доходы.

По данным ГКНБ, в целях легализации этих средств он приобретал объекты движимого и недвижимого имущества в Бишкеке и Чуйской области, и осуществлял финансовые вложения в ряд коммерческих банков.

По версии следствия, чтобы скрыть это, активы Абдраимов, оформлял на подставных лиц.

По данным ГКНБ, на своих близких родственников и аффилированных лиц Туйгунаалы Абдраимов оформил 16 квартир, 18 земельных участков, 2 парковочных мест, 5 нежилых помещений, 3 крестьянских хозяйств, 16 автомашин и незавершённые объекты строительства на территории курорта «Ысык-Ата».

Имущество Туйгунаалы Абдраимова и его родственников. Фото / пресс-служба ГКНБ Имущество Туйгунаалы Абдраимова и его родственников. Фото / пресс-служба ГКНБ Имущество Туйгунаалы Абдраимова и его родственников. Фото / пресс-служба ГКНБ Имущество Туйгунаалы Абдраимова и его родственников. Фото / пресс-служба ГКНБ Имущество Туйгунаалы Абдраимова и его родственников. Фото / пресс-служба ГКНБ Имущество Туйгунаалы Абдраимова и его родственников. Фото / пресс-служба ГКНБ

«Следует отметить, что активы Туйгунаалы Абдраимова и его близких родственников при отсутствии обоснованных доходов резко увеличились и оцениваются на сумму свыше 250 млн сомов», — сообщили в Госкомитете.

На основе собранных материалов ГКНБ начал досудебное производство по статье «Незаконное обогащение».

Ранее сын Абдраимова сообщил «Азаттыку», что в доме и офисе его отца 20 сентября провели обыск.

Это уже не первый раз, когда силовики допрашивают Абдраимова за последнее время. 15 сентября экс-полпреда Чуйской области задержали во дворе его дома и допросили в МВД по делу о подготовке к насильственному захвату власти.

«Я полностью не признаю свою вину и считаю это политическим гонением действующей власти. Должен был состояться мирный митинг», — сказал тогда журналистам Абдраимов.

По делу о подготовке к захвату власти задержали экс-замглавы МВД Курсана Асанова и бывшего члена Совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаза Сарыбаева.