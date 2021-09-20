Председатель профкома ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) Калысбек Рыспаев на своей странице в Фейсбуке сообщил, что внешние управленцы компании запретили ему посещать рудник и другие объекты КГК. Он считает, что такое решение приняли в связи с деятельностью профкома по отстаиванию трудовых прав работников.

Калысбек Рыспаев. Фото: Фейсбук По словам Рыспаева, помимо запрета на посещение производственных объектов, временный внешний управляющий КГК Тенгиз Болтурук решил изъять рабочий кабинет профсоюза и служебную машину, находящуюся в собственности профкома. Он сообщил, что профсоюз ещё перед предыдущим руководством компании ставил вопрос о перерасчёте выплат работникам в декабре 2019 года — январе 2020 года. Тогда из-за схода горной массы на руднике погибли двое работников

«Аналогичное письмо с требованием перерасчета было направлено и в адрес временного внешнего управляющего. Руководство отказывается производить перерасчет», — сообщил глава профкома.

Кроме того, по словам Рыспаева, профком поднимал ряд вопросов перед руководством компании, в том числе о недопущении незаконного увольнения сотрудников.

«Мы считаем, что притеснение профсоюзов из-за выполнения ими своих прямых обязанностей по представлению интересов работников является недопустимым. В связи с этим требуем восстановления нарушенных прав работников. Иначе профком будет вынужден обратиться в соответствующие государственные органы и международные организации», — заявил он.

«Создаёте протестные настроения»

Также у себя в Фейсбуке Рыспаев опубликовал письмо-уведомление подписанное Тенгизом Болтуруком от 18 августа, в котором говорится о причинах запрета председателю профкома посещать объекты компании.

В письме говорится, что Рыспаев на встрече с трудовым коллективом КГК предпринимает «действия направленные на создание среди работников протестных настроений против руководства компании, что негативно отражается на рабочем процессе».

Кроме того в КГК обвинили председателя профкома во вмешательстве во внутренние производственные вопросы компании.

«Такие действия совершенно недопустимы, нарушают интересы КГК, способствуют формированию небезопасной культуры в сфере охраны труда и техники безопасности, увеличивают риски производственного травматизма и профессиональных заболеваний», — говорится в письме.

Штрафы и внешнее управление на «Кумторе»

Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании.

В 2021 году Октябрьский райсуд 7 мая постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства.

За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях.14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым.

Затем 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука временным внешним управляющим компании КГК. Правительство Кыргызстана объяснило это тем, что Centerra навредила экологии и нарушала законы страны.

18 мая глава кабмина Улукбек Марипов представляет коллективу «Кумтора» внешнего управляющего Тенгиза Болтурука. Фото: пресс-служба кабмина

В канадской компании же расценивают действия властей страны, как «захват контроля над рудником, основанный на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях». Centerra уже подала несколько исков на правительство Кыргызстана в различные суды, разбирательство по которым ещё не окончено.

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