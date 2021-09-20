Исторический музей в Бишкеке. Фото / Ислам Розиев / Клооп

На заседании комитета парламента по финансовым вопросам 20 сентября обсудили открытие Исторического музея в Бишкеке.

Статс-секретарь Госагентства строительства Самат Борубаев, отвечая на вопрос депутатки Бурул Амановой, сказал, что музей откроется. Но только после того, как власти страны выплатят долг перед немецкой компанией в размере 225 тысяч евро.

«Они с нами не хотят разговаривать, пока не вернем эти деньги, по сегодняшнему курсу это 23 млн 900 тысяч сомов. После того, как перечислим, они приедут к нам со своими специалистами. Это компания, которая выполняет такую работу по всему миру. Они приезжают и проводят [оценку] таких программ [которые не завершены]», — пояснил Борубаев.

Аманова возмутилась ответом статс-секретаря, и задалась вопросом, почему договор с иностранной компанией не составили в интересах государства.

Ранее замминистра культуры Салтанат Аманова 16 сентября на пресс-конференции сообщила, что открыть музей планируют уже в ноябре 2021 года. Однако тогда Аманова не упоминала долга в 225 тысяч евро.

Закрыт пятый год

Исторический музей в Бишкеке закрыт для посетителей уже больше пяти лет. В марте 2016 года его закрыли на ремонт, и планировали закончить реконструкцию за полтора года, но открытие музея неоднократно откладывалось.

В ноябре 2016 года в здании произошел пожар. Администрация музея и власти страны утверждали, что более 130 тысяч экспонатов, имеющихся на балансе музея, находятся в целости и сохранности.

Однако журналисты «Клоопа» и OCCRP выяснили, что, по внутренними документам музея, как минимум 18 экспонатов пострадали или были уничтожены в пожаре.

Читать по теме: Беспризорная культура: как Кыргызстан теряет исторические ценности из-за халатности и неподотчетности чиновников

За то время, пока музей закрыт, чиновники из минкультуры и правительства успели дать множество обещаний, говоря, что музей откроется «такого-то числа».

Так, в январе 2018 года музей посетил тогдашний президент Сооронбай Жээнбеков. Тогда сообщалось, что музей откроют в марте того года. Но открытие музея перенесли.

7 августа 2018 года начальник Управления сохранения и развития историко-культурного наследия Минкультуры Чолпон Тентиева сообщила, что музей откроют ко Дню независимости 31 августа того года. Но к этому сроки не успели закончить ремонтные работы и открытие вновь перенесли.

К тому же, ещё летом 2018 года Генпрокуратура начала расследование по факту реконструкции исторического музея. Затем надзорный орган объединил дела о реконструкции Исторического музея в Бишкеке и строительства ипподрома в Чолпон-Ате в одно.

Ущерб государству по этим делам оценили в более чем 200 млн сомов. Обвинение в коррупции предъявили шестерым чиновникам, в числе которых и экс-премьер-министр Сапар Исаков.

«Музей закрыт в связи с расследованием, которое было начато по ее реконструкции. Уголовное дело пока не завершено и поэтому мы не знаем точно», — так сообщили журналистам в минкультуры в апреле 2019 года на вопрос «когда откроется музей».

В июле того же года тогдашний министр Азамат Жамангулов сообщил, что «ключи от всех программных приложений, по которым работает музей после реконструкции, находятся у тех, кто это делал».

Он тогда рассказал, что кыргызская сторона должна немецкой фирме-подрядчику примерно в 225 тысяч евро. Уже в декабре 2019 года Жамангулов заявил, что музей откроют в начале 2020 года.

«В рамках уголовного дела мы ее [задолженность] еще не выплатили. Как только выплатим, они отдадут ключи», — сказал он.

Между тем прошло уже больше шести месяцев 2021 года, но музей остается все еще закрытым для посетителей.