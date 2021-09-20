Пресс-служба мэрии Бишкека 20 сентября сообщила, что муниципалитет в ближайшее время планирует начать модернизацию городских парковок столицы.

Что хотят сделать?

По информации мэрии, планируется упорядочить систему паркинга в Бишкеке. Для этого в мэрии хотят автоматизировать систему, прежде всего, имеющихся муниципальных парковок и стоянок на улицах города, рынках, парках и в местах скопления людей.

«Парковки будут оснащены современными системами на базе аппаратно-программных комплексов, что минимизирует физическое участие человека в этом процессе. В итоге будет наведен порядок на всех парковках и стоянках города и жители получат современные, чистые парковки», — сообщили в мэрии.

Чтобы реализовать задуманное, в мэрии столицы создадут рабочую группу, которая займется этим вопросом.

Парковки в столице

Проблема парковок в Бишкеке — одна из самых актуальных. С каждым годом в столице увеличивается количество машин, но мест для их парковки не хватает.

В марте 2021 года журналисты издания 24.kg опубликовали материал на основе проведенного анализа данных по ремонту дорожной инфраструктуры в Бишкеке. В нем они пришли к выводу, что столичные власти отдают предпочтение ремонту дорог, а не тротуаров.

Также по официальным данным, за последние семь лет число автомобилей в Бишкеке выросло на 40%. В Бишкеке на начало 2020 года было зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Каждый из них в среднем занимает чуть более 9 квадратных метров под парковку, а все вместе — 376 гектаров.

Журналисты отмечают, что реальная площадь, которую занимают автомобили в Бишкеке, гораздо больше, так как для автомобиля используют как минимум две парковки — возле дома и работы.

В итоге водители часто используют для парковки тротуары, предназначенные для пешеходов. Однако журналисты отметили, что из-за использования тротуаров в качестве парковок пешеходы подвергаются большой опасности – людей сбивают прямо на тротуарах и во дворах домов.