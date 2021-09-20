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В УВД Ленинского района Бишкека сообщили, что сообщение о заложенной бомбе на территории завода имени Михаила Фрунзе — ложное. Ранее из-за анонимного сообщения о бомбе оттуда эвакуировали людей и оцепили местность.

В УВД добавили, что факт по ложному вызову зарегистрировали в журнале учёта информации и собранные материалы передадут ГКНБ.



Милиционеры оцепили завод имени М.Фрунзе. Фото / КНИА «Кабар» Милиционеры оцепили завод имени М.Фрунзе. Фото / КНИА «Кабар»

Сообщение о бомбе

По данным милиции, сообщение о бомбе поступило примерно в 14:50.

«Незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа, руководство УВД Ленинского района и ГУВД Бишкека. В целях обеспечения безопасности и эвакуации граждан территория завода оцеплена милиционерами, также прибыли сотрудники ГКНБ», — сообщили днём 20 сентября в УВД Ленинского района.