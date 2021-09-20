Пресс-служба кабмина сообщила о том, что минэкономфин предлагает разрешить выплату страховок кыргызстанцам, пострадавшим от военных действий.

Сейчас, по действующему законодательству, потерю застрахованного имущества во время «военных действий, маневров или иных военных мероприятий, а также гражданской войны» нельзя компенсировать. Она считается «условиями обстоятельств непреодолимой силы».

В минэкономфине же предлагают разрешить выплату для «страховых случаев по обязательному страхованию жилых помещений, наступивших вследствие военных действий, маневров или иных военных мероприятий в Баткенской области».

Поправки объясняют тем, что после вооруженного конфликта в Баткенской области весной 2021 года «пострадало недвижимое имущество» местных жителей. По мнению представителей минэкономфина, изменения в законодательстве нужны, чтобы компенсировать баткенцам их ущерб и сейчас и в будущем.

«Ожидается, что принятие данного проекта будет способствовать повышению доверия граждан к системе обязательного страхования и установления взаимовыгодных отношений между населением и страховыми организациями», — говорится в справке-обосновании к законопроекту о внесении поправок.

Однако при этом по какой-то причине в законопроекте предлагается гарантированная компенсация вреда от военных действий только для Баткенской области. Фактически жители остальных шести областей Кыргызстана в случае вооруженных конфликтов с соседями компенсаций за свое утраченное застрахованное имущество не получат.

Вооруженный конфликт

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

Со стороны Таджикистана информацию о погибших и раненых озвучили 6 мая. Всего, по данным властей соседней страны, в ходе вооруженного конфликта погибли 19 человек, ранения получили более 80 таджикистанцев.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

По данным властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.

Читать по теме: