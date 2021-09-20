Министерство цифрового развития вынесло на общественное обсуждение положение о выдаче временного и постоянного видов на жительство иностранным гражданам.

В справке-обосновании к проекту говорится, что в новом положении предлагается убрать документ, подтверждающий наличие постоянного легального источника дохода для иностранцев, подающих на временный вид на жительство.

По мнению минцифры, этот документ следует убрать, так как зачастую временный вид на жительство дают иностранцам, которые уже имеют разрешение на работу в Кыргызстане. К ним относятся иностранные студенты, обучающиеся местных ВУЗах.

Сам проект также предполагает создание автоматизированной информационной системы «Вид на жительство». В случае принятия этого положения, действующее утратит силу.

При использовании системы «Вид на жительство» предлагается изготавливать виды на жительство в виде карточки Id-card.

«В целях упрощения процедуры выдачи видов на жительство, проектом предусматривается сокращение сроков рассмотрения материалов по заявлениям этнических кыргызов, который согласно проекту постановления, не должен превышать 1 месяц, а по постоянным видам — 3 месяца», — говорится в документе.