Пресс-служба МВД сообщила, что по факту мошенничества задержан 32-летний житель Бишкека.

По данным милиции, гражданин К.Ж. представлялся адвокатом, юристом, сотрудником Генпрокуратуры или милиции и обещал помочь с трансформацией земель или легализацией документов жителям новостроек Бишкека за определенную плату.

Подозреваемый в мошенничестве. Фото: Пресс-служба МВД.

В МВД заявили, что подозреваемый воспользовался «актуальностью проблемы с трансформацией земель». По данным ведомства, мужчину подозревают в том, что он обманул граждан на сумму $21,5 тысяч.

Возбуждено досудебное производство по статье «Мошенничество». Гражданин К.Ж. водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

«МВД просит граждан Кыргызстана быть бдительными и напоминает, что, приобретая земельные участки, необходимо тщательно проверять все документы на участок, а также обращаться в органы местного самоуправления для проверки», — добавили в ведомстве.

Проблема трансформации земель

Большинство новостроек на окраине Бишкека расположены на землях сельскохозяйственного назначения. В 2009 году был введен мораторий на трансформацию таких земель, но поселенцев на них с каждым годом становится все больше.

Они покупают земли «из рук в руки» и строят там дома, хотя это незаконно. После люди не могут встать на учет в больнице, не могут получить прописку в своем же доме и их детей не принимают в школы и детские сады. Такая же проблема существует не только в Бишкеке, но и в Оше.

Жители новостроек Бишкека не раз выходили на митинги, требуя трансформации земель. Большая часть из них — жители Аламудунского и Сокулукского районов Чуйской области.

Две недели назад вопрос того, как узаконить захваченные земли, снова подняли в парламенте. Депутат Жогорку Кенеша, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев предложил легализовать все самовольно построенные жилые дома близ Оша и Бишкека, которые возвели до 3 августа 2012 года. Сейчас законопроект находится на общественном обсуждении.