Вечером 19 сентября мотоциклист по трассе Бишкек — аэропорт «Манас» сбил насмерть женщину.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области 20 сентября сообщили журналисту «Клоопа», что факт зарегистрировали в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». На место аварии прибыли сотрудники милиции ОВД Сокулукского района.

Задержанный мужчина 1992 года рождения. Фото: ГУВД Чуйской области

По данным милиции задержанным оказался мужчина 1992 года рождения, его водворили в ИВС ОВД Сокулукского района. Досудебное производство по делу продолжается.

Кроме этого, блогер Болот Ибрагимов на своей странице в Instagram сообщил, что авария, в которой погибла женщина, вызвала недовольство жителей, живущих неподалеку от места ДТП. Они вышли к месту аварии и перекрыли дорогу, однако после приезда милиции все разошлись.