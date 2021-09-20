Гражданская инициатива Peshcom 17 сентября провела акцию в центре Бишкека, устроив на муниципальной парковке возле торгового центра ГУМ «Чынар» импровизированное общественное пространство с лавочками и пуфиками. По словам активистов, этим они хотели показать, как можно использовать территорию таких парковок.

Акция Peshcom на парковке возле ГУМа. Фото / Peshcom Акция Peshcom на парковке возле ГУМа. Фото / Peshcom Акция Peshcom на парковке возле ГУМа. Фото / Peshcom

По их мнению, именно «доступные парковки во всех уголках города — одна из причин, которая мешает Бишкеку быть городом для людей».

«Парковки вдоль дорог занимают значительное пространство, которое можно было бы использовать для расширения тротуаров, общественных пространств и велодорожек […] Мы считаем, что центральные улицы столицы не должны быть парковками», — отметили в Peshcom.

Фото / Peshcom

По словам активистов, такие общественные пространства облегчают горожанам взаимодействие между собой, позволяют коммуницировать людям разного возраста, происхождения и с различными точками зрения.

«Прогрессивные города уже давно идут по пути развития пешеходных, общественных и вело пространств, которые создаются на месте автомобильных дорог и парковок. Дорогой мэр, Бишкек — это не только то, что вы видите из окна своего автомобиля», — отметили в Peshcom.

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Тротуары, как парковки

В марте этого года журналисты ИА 24.kg опубликовали материал на основе проведенного анализа данных по ремонту дорожной инфраструктуры в Бишкеке. В нём они пришли к выводу, что столичные власти отдают предпочтение ремонту дорог, а не тротуаров.

Кроме этого по официальным данным, за последние семь лет число автомобилей в Бишкеке выросло на 40%. В Бишкеке на начало 2020 года было зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Каждый из них в среднем занимает чуть более 9 квадратных метров под парковку, а все вместе — 376 гектаров.

При этом журналисты отмечают, что реальная площадь, которую занимают автомобили в Бишкеке, гораздо больше, так как для автомобиля используют как минимум две парковки — возле дома и работы.

В итоге водители часто используют для парковки тротуары.

Исследователи отметили, что из-за использования тротуаров в качестве парковок пешеходы подвергаются большой опасности — людей сбивают прямо на тротуарах и во дворах домов.