Профильный комитет Жогорку Кенеша по бюджету и финансам 20 сентября одобрил предложение правительства о выдаче кредитов предпринимателям, чей бизнес пострадал во время кыргызско-таджикского приграничного конфликта 28-30 апреля.

На заседании комитета замдиректора Госагентства по управлению бюджетными кредитами Элдияр Доолбеков отметил, что тогда в Баткене пострадали 76 бизнесменов. Государство выдаст каждому кредит в 200 тысяч сомов в качестве поддержки.

«Первый год процентная ставка по кредиту будет 0,1%. Это самая низкая ставка. Дальше уже по тарифу банка. Всего кредит выдается на три года», — рассказал он.

По данным Госагентства, для выдачи льготного кредита предпринимателям необходимо всего 15,2 млн сомов. Эти средства планируется взять из грантовых средств Китая.

Приграничный конфликт

На границе Кыргызстана и Таджикистана с 28 по 30 апреля 2021 года произошел вооруженный конфликт. По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Из мест приграничного конфликта были эвакуированы более 40 тысяч человек.

Конфликт на границе 2021 год Баткенская область Фото: Клооп

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены. По данным властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.

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