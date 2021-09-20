«Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода») сообщило, что свыше 100 таджикских студентов, обучающихся в вузах Кыргызстана, с началом нового учебного года не могут приехать в Бишкек.

Один из студентов рассказал журналистам, что перед новым учебным годом он поехал на таджикско-кыргызскую границу, но кыргызские пограничники не пропустили его.

По их словам, минобразования Таджикистана предложило им продолжить учёбу на родине. Но не по тем специальностям, на которых они обучались в Кыргызстане.

«Мы, студенты, не устраивали войн, и не участвовали в этом. В чем наша вина? Почему нам не разрешают учиться в этой стране? Я не знаю, что будет с моим образованием. Властям Таджикистана и Кыргызстана необходимо решить этот вопрос», — говорит одна из студенток.

Таджикские власти же заявляют, что граница закрыта в одностороннем порядке* и они неоднократно обращались к властям Кыргызстана с просьбой пропустить студентов.

«Радио Озоди» со ссылкой на источник в минобразования Таджикистана пишет, что министерство связалось с властями Кыргызстана через МИД, но ответа так и не дождалось.

*Пресс-служба кабмина 23 мая сообщила, что Кыргызстан ввел временное ограничение движения через госграницу с Таджикистаном. Глава кабмина Улукбек Марипов тогда отметил, что эти ограничения будут действовать «до решения проблемных вопросов».

Однако, на своей личной странице в фейсбуке Марипов написал, что «до решения приграничных вопросов» было принято решение о «полном прекращении движения через государственную границу с Таджикистаном».

«Клоопу» на момент публикации материала получить комментарий у Минобразования и МИД Кыргызстана не удалось.

Вооруженный конфликт

Кыргызско-таджикскую границу закрыли для перемещения после вооруженного конфликта между двумя странами в конце апреля этого года. Он стал самым крупным за историю независимости обеих республик.

Конфликт начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение. В начале конфликта две страны тогда обвинили друг друга.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел по ряду тяжких статей.

Генпрокуратура Таджикистана завела два дела по статьям «Развязывание или ведение агрессивной войны» и «Убийство двух или более лиц». Как утверждает надзорный орган, уголовные дела заведены, так как во время конфликта граждане Кыргызстана при поддержке военных «совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана».

Генпрокуратура Кыргызстана обвинила военных Таджикистана в агрессии к мирному населению Кыргызстана и отметила, что вооруженные силы таджикской стороны «целенаправленно атаковали безоружное мирное население КР».

В надзорном органе тогда сообщили, что все факты зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Уничтожение или повреждение чужого имущества», «Незаконное пересечение государственной границы» и «Убийство».

Однако, власти двух стран не сообщали о том как идёт следствие.

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и более 80 раненных таджикистанцах в результате конфликта.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

По данным кыргызских властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.