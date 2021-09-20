Оригинал материала опубликован на сайте издания «Новая газета».

В Пермском государственном университете открыли стрельбу, сообщают агентства. В пресс-службе вуза сообщили, что нападавший стрелял из травматического оружия. Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях.

Пермский стрелок направляется к зданию университета



Видео: 112 pic.twitter.com/UwfwF7kPTe — Новая Газета (@novaya_gazeta) September 20, 2021

Как утверждает РБК со ссылкой на источник, стрелка обезвредили, оружие было не травматическое, как утверждают в пресс-службе вуза, а огнестрельное. В МВД заявили, что стрелка задержали.

При этом, по данным СК, пермский стрелок находится в медучреждении после того, как был ранен «в связи с оказанием сопротивления» при задержании. Личность подозреваемого уже установлена, сообщили следователи.

СК изначально сообщил, что при стрельбе погибли 8 человек, пострадали 28 человек (из них у 19 — огнестрельные ранения). Однако в минздраве позже уточнили, что погибли 6 человек, помощь оказывается 24 пострадавшим.

Госпитализированы 7 человек, один в тяжелом состоянии, 6 в состоянии средней тяжести. Еще 4 пострадавшим помощь оказывается на месте.

Как говорят следователи, стрелок оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен. В ведомстве возбудили дело об убийстве двух и более лиц после стрельбы в Пермском вузе (ч. 2 ст. 105 УК). По информации следователей, стрелявший в университете был студентом вуза.

Младший лейтенант Константин Калинин рассказал о том, как происходило задержание пермского стрелка.



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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о «ликвидации» «одного из нападавших» в Пермском вузе. По его информации, проверяется информация о возможных сообщниках. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил главам Минздрава и Минобрнауки срочно вылететь в Пермь.

Тревожная кнопка в вузе на момент стрельбы не сработала из-за того, что охранник был убит одним из первых «и в первые моменты после начала стрельбы просто некому было ее нажать», сообщили РБК в вузе. «Также по информации из вуза, экстренные телефоны служб отвечали с большой задержкой», — заявили там.

Владимиру Путину доложено о стрельбе в Пермском госуниверситете, сообщил Дмитрий Песков. Президент заявил, что глубоко соболезнует родным и близким погибших.

В группе Пермского университета призывали студентов закрыться изнутри в аудиториях и оставаться на месте. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как студенты выпрыгивают из окон здания.

Очевидцы сообщают о стрельбе в Пермском государственном университете (ПГНИУ) — РЕН ТВ pic.twitter.com/aurZXxAx7m — Актуальная Россия (@RussiaActually) September 20, 2021

По данным Baza и РБК, нападавший — 18-летний Тимур Бекмансуров. «Новая газета» нашла страницу в соцсети «Вконтакте», где человек с этим именем написал большой пост перед тем, как в университете произошла стрельба.

Молодой человек рассказал, что давно думал о стрельбе и откладывал деньги на покупку огнестрельного оружия, а к марту этого года собрал нужную сумму; что изначально для нападения выбрал свою бывшую школу, но передумал.

Он пишет, что «ненавидит себя», что «хочет причинить боль всем», кто «встанет» на его пути. Человек говорит, что он «не первый и далеко не последний» что «вас не спасет запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадется под руку», потому что «мир прогнил, вы все сгнили изнутри».

Свой пост человек, предположительно, являющийся стрелком, сопроводил фотографией.

18-летний Тимур Бекмансуров только в этом году поступил в вуз. В Пермском госуниверситете он учился на юридическом факультете на специальности «Судебная экспертиза» (платное обучение).

Бекмансуров владел зарегистрированным охотничьим оружием — гладкоствольной винтовкой «HUGLU» калибра 12/76, пишет Александр Хинштейн. По его информации, срок действия разрешения на оружие истекал только в мае 2026 года.

Похожая трагедия произошла утром 11 мая в Казани. Вооруженный легально приобретенным охотничьим ружьем Hatsan ESCORT студент колледжа Ильназ Галявиев ворвался в школу, в которой когда-то учился. В результате атаки погибли девять человек, большинство их них — восьмиклассники. Еще 23 человека ранены. 8 из 18 детей, пострадавших от рук стрелка в казанской школе №175, получили пулевые ранения.

Следствие на суде заявило, что Галявиев совершил не менее 17 выстрелов. У стрелка диагностировано заболевание мозга. Суд отправил Галявиева в СИЗО на два месяца, его обвиняют в массовом убийстве (ч. 2 ст. 105 УК; наказание вплоть до пожизненного заключения).