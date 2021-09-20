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В УВД Ленинского района Бишкека сообщили, что получили анонимное сообщение о заложенной бомбе на территории завода имени Михаила Фрунзе. Территорию оцепили и ведут поисковые и проверочные работы.
По данным милиции, сообщение поступило примерно в 14:50.
«Незамедлительно на место вызова выехала следственно-оперативная группа, руководство УВД Ленинского района и ГУВД Бишкека. В целях обеспечения безопасности и эвакуации граждан территория завода оцеплена милиционерами, также прибыли сотрудники ГКНБ», — сообщили в УВД Ленинского района.