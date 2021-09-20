Замглавы правительства и министр экономики и финансов Акылбек Жапаров отреагировал на то, что «Кыргызалтын» исключили из списка Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов.

Это решение значит, что республика не сможет иметь дела с крупными торговцами драгоценными металлами, и ей будет сложнее продавать золото, добытое на Кумторе.

Однако в своем фейсбуке Акылбек Жапаров заявил, что такое решение «было ожидаемо».

«Хотелось бы отметить, что отмена носит временный характер, то есть могут и восстановить в скором времени», — написал он.

По словам Жапарова, власти прогнозировали, что «Кыргызалтын» может потерять аккредитацию, поэтому они уже начали искать другие каналы поставок.

«Переговоры уже идут. Пока могу сказать что, условия будут не хуже прежних», — заявил министр.

Жапаров-министр «уверен», что закрытие доступа к Лондонской бирже «будет иметь положительный мультипликативный эффект для Кыргызстана».

«Для многих это не очевидно, но с введением санкций ситуация в экономике всегда улучшается. Это произошло, например, в России, и во многих других странах. Такие условия провоцируют технологическое развитие, собственное инновационное производство, способствует построению новых экспортных связей», — отметил он.

Кроме этого он предложил продавать золото в ювелирных изделиях.

Про новую валюту

Чиновник также отметил, что сейчас готовится к запуску проект «электронный сом», который будет подкреплен кыргызским золотом.

«Еще один очень важный аспект, который касается не только Кыргызстана. Система так называемых международных стандартов, в частности золота, другой экспортной продукции, всерьез критикуется ведущими мировыми экономистами. Потому что это самая настоящая форма экономического колониализма.

По сути, страны, создавшие и управляющие этой системой, заставляют развивающиеся рынки подчиняться их правилам. И “вход” в этот клуб стандартов очень и очень дорогой. И то, что нас начали исключать из различных подобных объединений, говорит о том, что мы начали проявлять свою экономическую волю, мы можем говорить об экономическом патриотизме», — заключил Акылбек Жапаров.

LBMA

Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association; LBMA) 17 сентября приостановила членство компании «Кыргызалтын» в своем списке надежных поставщиков (Good Delivery List).

На сайте ассоциации отметили, что такое решение принято из-за несоблюдения требований программы ответственного снабжения.

«С 17 сентября вся продукция завода больше не будет считаться хорошей поставкой», — отметили в LBMA.

Потеря аккредитации ограничит доступ «Кыргызалтына» к основному рынку, потому что крупные банки, доминирующие в торговле драгоценными металлами, как правило, обрабатывают только металл с нефтеперерабатывающих заводов, входящих в список «надежных поставщиков» LBMA.