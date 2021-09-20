Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 590 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 58 человек.
- Бишкек — 36;
- Иссык-Кульская область —9;
- Чуйская область — 6;
- Нарынская область — 1;
- Джалал-Абадская область — 5;
- Таласская область — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 780 случаев заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 20 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 591 пациента. Еще 868 человек лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 72 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 172 261 пациент.