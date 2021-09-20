Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 590 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 58 человек.

Бишкек — 36;

Иссык-Кульская область —9;

Чуйская область — 6;

Нарынская область — 1;

Джалал-Абадская область — 5;

Таласская область — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 780 случаев заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 20 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 591 пациента. Еще 868 человек лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 72 пациента. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 172 261 пациент.