Депутаты на комитете парламента по транспорту 21 сентября обсудили вопрос обслуживания пассажиров международных рейсов в аэропорту «Манас». Замгендиректора аэропорта Абдималик Бусурманкулов сообщил, что в Кыргызстане возникла практика, когда авиакомпании перепродают билеты сверх нормы и некоторые пассажиры не могут улететь из-за нехватки мест.

Депутатка Махабат Мавлянова рассказала, что недавно сама столкнулась с подобной проблемой, когда летела в Алматы самолетом авиакомпании «Эйр Астана».

«Уже после того, как я прошла регистрацию и села в самолет, ко мне подошли и сказали “мест нет, полетите следующим рейсом”, но я все-таки улетела, но десятки пассажиров, матерей с детьми так и остались. У всех этих людей были планы: кто-то летел на лечение, кто-то транзитом, а у кого-то сорвалась важная встреча», — сказала она.

По словам Бусурманкулова, авиакомпании нередко перепродают билеты на 110% и аэропорт не может их ограничивать.

«Это своего рода маркетинговая политика, чтобы обеспечить максимальную загруженность самолета. Они идут на этот шаг из-за возможных рисков, которые связаны со случаями отказов от полетов, опозданий на регистрацию», — рассказал он.

По словам директора агентства гражданской авиации при Минтрансе Александра Настаева, перепродают билеты чаще всего иностранные компании: «Эйр Астана», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Сибирь».

«[Они] ввели практику перепродажи именно во время пандемии в связи с требованиями России по эпидбезопасности, когда многих пассажиров не допускали к полету. Мы пытаемся реагировать, направляем протестные письма в авиационные службы Казахстана, России», — рассказал он.

По словам Настаева, «Уральским авиалиниям» уже вынесли предупреждение о том, что в следующий зимний сезон им не будет выдано разрешение на полеты. Он добавил, что пострадавшие пассажиры имеют право на возмещение убытков.

Мавлянова раскритиковала кабмин из-за недостаточных мер.

«Нигде в мире нет такого. По какому праву и по каким критериям иностранные авиакомпании решают, кому лететь, а кому оставаться?», — отметила депутатка.

Она призвала авиационные власти ввести санкции против недобросовестных перевозчиков.

После обсуждения депутаты рекомендовали кабмину в недельный срок разработать предложения для разрешения возникшей ситуации в сфере обслуживания пассажиров.