Открытый подкуп, давление на избирателей, незаконная агитация — каждая избирательная кампания в Кыргызстане сопровождается сотнями грубых нарушений. Но прекратить их власти страны не в силах, ведь нарушителей редко удается поймать с поличным. Впрочем, кажется, в искоренении этих практик никто особо не заинтересован, ведь даже ЦИК расследует инциденты спустя рукава.

«Клооп» публикует серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции.

11 апреля 2021 года в Кыргызстане проходили выборы в местные кенеши и очередной референдум по смене Конституции. Более двух тысяч наблюдателей «Клоопа» работали на участках по всей стране и зафиксировали 840 различных нарушений выборного законодательства.

Кроме «Клоопа», который стал автором трети всех поданных в апреле жалоб, в Центризбирком поступили обращения от общественных организаций, политических партий, кандидатов в депутаты и граждан. Всего в реестре ЦИК зарегистрировано более 500 жалоб.

Это число стало рекордным. В итоге через месяц после голосования ЦИК отменила результаты местных выборов в трех городах — в Оше, Бишкеке и Токмаке.

По ходу рассмотрения жалоб решение по каждому обращению публиковалось в специальном разделе на сайте ЦИК. Мы скачали все эти документы, проанализировали их и выяснили: к некоторым жалобам ЦИК отнеслась с подозрительным невниманием.

Когда ЦИК делает как надо

Накануне выборов, 5 апреля 2021 года, в городе Узген Ошской области прошли спортивные соревнования по национальной борьбе, написано в одной из жалоб. Их организатором, по версии авторов обращения, был некто Абдукаимов по прозвищу «Анвар-Повон» — кандидат в депутаты местного кенеша от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Кроме зрелищ зрителям обещали и ценные призы. Мероприятие прошло в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а присутствовавшие на нем представили правоохранительных органов никак не отреагировали на нарушение выборного законодательства.

Сначала ЦИК отнесся к сообщению прохладно. Милиция провела проверку и сделала вывод: Анвар-Повон выступал на мероприятии в качестве борца и подкупом избирателей не занимался. Жалобу списали в архив.

Через две недели после выборов расследование неожиданно возобновили и даже возбудили уголовное дело по статье «Подкуп избирателей», которое было закрыто за отсутствием состава преступления. Но ЦИК все же порекомендовал исключить Абдукаимова из списков партии «Ата-Журт». Анвара-Повона с выборов сняли.

Аналогичный инцидент произошел в Оше. В конце марта в ЦИК было передано видео, на котором два агитатора партии «Ата-Журт Кыргызстан» передают местным жителям пакеты с продуктами, сообщая при этом, что их передал кандидат в депутаты местного кенеша, вице-мэр города Жасур Азимов.

Против Азимова тут же возбудили уголовное дело, спустя месяц оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Но еще до решения о прекращении дела кандидата Азимова исключили из списка партии.

Когда ЦИК (не) расследовал

Однако в реестре жалоб есть 15 сообщений о серьезных нарушениях, которым Центризбирком не уделил должного внимания.

Случай первый. В конце марта избиратели города Токмак пожаловались в предвыборный штаб партии «Эмгек» на угрозы. Люди рассказали, что их запугивает активный член ОПГ по кличке «Большой» (в реестре ЦИК так и написано — «Клооп»), а милиция на жалобы «не реагирует» и «бездействует».

В ходе расследования были опрошены сотрудники предприятия «Северэлектро», которые якобы заявили, что «давления либо угроз в их адрес не поступало». Личность «Большого» также была установлена, на допросе авторитет заявил, что никакого отношения к политическим партиям не имеет.

Уровень расследования: Словам бандита надо верить.

Случай второй. Квартальная одного из столичных домов вместе с матерью агитировала за партию «Эмгек». Агитация проходила в день выборов внутри машины, припаркованной неподалеку от избирательного участка.

Сотрудник милиции, прикомандированный к этому участку, остановил описанную в жалобе машину и опросил водителя. Тот сказал, что приехал к брату и агитацией не занимался. Позвонили и самой квартальной. Она ответила, что находится дома и ухаживает за болеющей мамой.

Уровень расследования: Позвонить и справиться о здоровье нарушителей.

Случай третий. Певица Анжелика Кайратова баллотировалась в горкенеш Бишкека от партии «Наш Народ». В марте на своей странице в Instagram она разыграла квартиру, о чем написали в СМИ. Центризбирком пригласил к себе представителя партии Асылкул Сасыбаеву, которая пояснила, что разыгранная квартира певице не принадлежит. Милиция с этой версией тоже согласилась: правоохранители заявили, что кандидатка Кайратова не раздавала материальных ценностей от своего имени.

Уровень расследования: Розыгрыш квартиры не является раздачей материальных ценностей.

Случай четвертый. В марте пятеро кандидатов от партии «Улуттар биримдиги» сообщили о беспрецедентном давлении: начальство заставило их уволиться с занимаемых должностей из-за участия в выборах. Материалы жалобы были переданы в МВД, но дело тут же закрыли: проверка установила, что заявления об увольнении были написаны «по собственному желанию».

Уровень расследования: Тебя заставляют уволиться с работы? Нарушения нет, ведь ты своей рукой писал: «по собственному желанию».

Все украдено обжаловано до вас

После завершения выборов юристы «Клоопа» собрали доказательства всех нарушений, зафиксированных нашими наблюдателями в Бишкеке, и подали 77 жалоб в Бишкекскую ТИК.

Через неделю после голосования комиссия рассмотрела жалобы «Клоопа» и вынесла решения по 33 избирательным участкам, остальные жалобы были отклонены.

Позже политические партии «Реформа», «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт», «Партия коммунистов Кыргызстана», ознакомившись с базой доказательств «Клоопа», тоже подали жалобы по этим же участкам. В своих заявления они указывали как нарушения, зафиксированные «Клоопом», так и свои собственные наблюдения.

Например, на участке №1206 в Бишкеке наблюдатели сняли на видео массовый подвоз военных, но наши юристы обжаловать этот факт не стали.

Партия «Реформа» включила инцидент в свою жалобу, добавив, что на этом участке, согласно данным системы, на выборах проголосовало на 200 человек меньше, чем на референдуме. Кроме того партия жаловалась на нарушения на других участках: несоблюдение тайны голосования и незаконную агитацию.

Но Бишкекская ТИК отклонила заявление «Реформы» по всем трем участкам, сообщив, что жалоба «Клоопа» по участку №1206, где были указаны совсем другие нарушения, уже рассмотрена.

На участке №1011 зафиксирован случай подкупа избирателя. В снятом наблюдателем видео видно, как милиционер следует за девушкой, выходящей с участка, и говорит, что она взяла деньги.

Эта жалоба также осталась без рассмотрения.

Всего в ЦИК поступило девять жалоб от разных политических партий, основанных на доказательствах, представленных наблюдателями «Клоопа». Восемь из них остались не рассмотренными и только одна была удовлетворена.

По закону каждая жалоба должна быть рассмотрена отдельно, а решение по ней должно быть обоснованным и исчерпывающим. Но иногда, пользуясь тем, что решение об отмене итогов голосования по участку уже вынесено, например, из-за нарушения тайны голосования, ЦИК отказывалась расследовать другие описанные в жалобе грубые нарушения вроде подкупа избирателей или незаконной агитации.

Проанализировав все опубликованные жалобы, мы выяснили, как на самом деле расследуются нарушения на выборах. Разговоры с нарушителями по телефону, поверхностные опросы пострадавших и кулуарные беседы с представителями партий являются, судя по данным ЦИК, достаточным основанием для закрытия любого дела.

Сколько в этих «расследованиях» правды — решать вам, а пока напомним: именно ЦИК в нашей стране отвечает за прозрачность и честность проходящих выборов. И хотя расследованием случаев подкупа и давления на участников выборного процесса по закону занимаются правоохранительные органы, последнее слово — попадет ли нарушитель во власть или будет снят с выборов — все же остается за Центризбиркомом.

Чтобы с вашей жалобой такого не произошло, мы написали памятку: «Как написать жалобу, чтобы ее точно приняли».

Авторы: Гульзар Маратбек кызы, Аяна Сыдыгалиева, Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева.