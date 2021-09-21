Открытый подкуп, давление на избирателей, незаконная агитация — каждая избирательная кампания в Кыргызстане сопровождается сотнями грубых нарушений. Но прекратить их власти страны не в силах, ведь нарушителей редко удается поймать с поличным. Впрочем, кажется, в искоренении этих практик никто особо не заинтересован, ведь даже ЦИК расследует инциденты спустя рукава.
«Клооп» публикует серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции.
11 апреля 2021 года в Кыргызстане проходили выборы в местные кенеши и очередной референдум по смене Конституции. Более двух тысяч наблюдателей «Клоопа» работали на участках по всей стране и зафиксировали 840 различных нарушений выборного законодательства.
Кроме «Клоопа», который стал автором трети всех поданных в апреле жалоб, в Центризбирком поступили обращения от общественных организаций, политических партий, кандидатов в депутаты и граждан. Всего в реестре ЦИК зарегистрировано более 500 жалоб.
Это число стало рекордным. В итоге через месяц после голосования ЦИК отменила результаты местных выборов в трех городах — в Оше, Бишкеке и Токмаке.
По ходу рассмотрения жалоб решение по каждому обращению публиковалось в специальном разделе на сайте ЦИК. Мы скачали все эти документы, проанализировали их и выяснили: к некоторым жалобам ЦИК отнеслась с подозрительным невниманием.
Когда ЦИК делает как надо
Накануне выборов, 5 апреля 2021 года, в городе Узген Ошской области прошли спортивные соревнования по национальной борьбе, написано в одной из жалоб. Их организатором, по версии авторов обращения, был некто Абдукаимов по прозвищу «Анвар-Повон» — кандидат в депутаты местного кенеша от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Кроме зрелищ зрителям обещали и ценные призы. Мероприятие прошло в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, а присутствовавшие на нем представили правоохранительных органов никак не отреагировали на нарушение выборного законодательства.
Сначала ЦИК отнесся к сообщению прохладно. Милиция провела проверку и сделала вывод: Анвар-Повон выступал на мероприятии в качестве борца и подкупом избирателей не занимался. Жалобу списали в архив.
Через две недели после выборов расследование неожиданно возобновили и даже возбудили уголовное дело по статье «Подкуп избирателей», которое было закрыто за отсутствием состава преступления. Но ЦИК все же порекомендовал исключить Абдукаимова из списков партии «Ата-Журт». Анвара-Повона с выборов сняли.
Аналогичный инцидент произошел в Оше. В конце марта в ЦИК было передано видео, на котором два агитатора партии «Ата-Журт Кыргызстан» передают местным жителям пакеты с продуктами, сообщая при этом, что их передал кандидат в депутаты местного кенеша, вице-мэр города Жасур Азимов.
Против Азимова тут же возбудили уголовное дело, спустя месяц оно было прекращено за отсутствием состава преступления. Но еще до решения о прекращении дела кандидата Азимова исключили из списка партии.
Когда ЦИК (не) расследовал
Однако в реестре жалоб есть 15 сообщений о серьезных нарушениях, которым Центризбирком не уделил должного внимания.
Случай первый. В конце марта избиратели города Токмак пожаловались в предвыборный штаб партии «Эмгек» на угрозы. Люди рассказали, что их запугивает активный член ОПГ по кличке «Большой» (в реестре ЦИК так и написано — «Клооп»), а милиция на жалобы «не реагирует» и «бездействует».
В ходе расследования были опрошены сотрудники предприятия «Северэлектро», которые якобы заявили, что «давления либо угроз в их адрес не поступало». Личность «Большого» также была установлена, на допросе авторитет заявил, что никакого отношения к политическим партиям не имеет.
Уровень расследования: Словам бандита надо верить.
Случай второй. Квартальная одного из столичных домов вместе с матерью агитировала за партию «Эмгек». Агитация проходила в день выборов внутри машины, припаркованной неподалеку от избирательного участка.
Сотрудник милиции, прикомандированный к этому участку, остановил описанную в жалобе машину и опросил водителя. Тот сказал, что приехал к брату и агитацией не занимался. Позвонили и самой квартальной. Она ответила, что находится дома и ухаживает за болеющей мамой.
Уровень расследования: Позвонить и справиться о здоровье нарушителей.
Случай третий. Певица Анжелика Кайратова баллотировалась в горкенеш Бишкека от партии «Наш Народ». В марте на своей странице в Instagram она разыграла квартиру, о чем написали в СМИ. Центризбирком пригласил к себе представителя партии Асылкул Сасыбаеву, которая пояснила, что разыгранная квартира певице не принадлежит. Милиция с этой версией тоже согласилась: правоохранители заявили, что кандидатка Кайратова не раздавала материальных ценностей от своего имени.
Уровень расследования: Розыгрыш квартиры не является раздачей материальных ценностей.
Случай четвертый. В марте пятеро кандидатов от партии «Улуттар биримдиги» сообщили о беспрецедентном давлении: начальство заставило их уволиться с занимаемых должностей из-за участия в выборах. Материалы жалобы были переданы в МВД, но дело тут же закрыли: проверка установила, что заявления об увольнении были написаны «по собственному желанию».
Уровень расследования: Тебя заставляют уволиться с работы? Нарушения нет, ведь ты своей рукой писал: «по собственному желанию».
Все
украдено обжаловано до вас
После завершения выборов юристы «Клоопа» собрали доказательства всех нарушений, зафиксированных нашими наблюдателями в Бишкеке, и подали 77 жалоб в Бишкекскую ТИК.
Через неделю после голосования комиссия рассмотрела жалобы «Клоопа» и вынесла решения по 33 избирательным участкам, остальные жалобы были отклонены.
Позже политические партии «Реформа», «Бутун Кыргызстан», «Улуу Журт», «Партия коммунистов Кыргызстана», ознакомившись с базой доказательств «Клоопа», тоже подали жалобы по этим же участкам. В своих заявления они указывали как нарушения, зафиксированные «Клоопом», так и свои собственные наблюдения.
Например, на участке №1206 в Бишкеке наблюдатели сняли на видео массовый подвоз военных, но наши юристы обжаловать этот факт не стали.
Партия «Реформа» включила инцидент в свою жалобу, добавив, что на этом участке, согласно данным системы, на выборах проголосовало на 200 человек меньше, чем на референдуме. Кроме того партия жаловалась на нарушения на других участках: несоблюдение тайны голосования и незаконную агитацию.
Но Бишкекская ТИК отклонила заявление «Реформы» по всем трем участкам, сообщив, что жалоба «Клоопа» по участку №1206, где были указаны совсем другие нарушения, уже рассмотрена.
На участке №1011 зафиксирован случай подкупа избирателя. В снятом наблюдателем видео видно, как милиционер следует за девушкой, выходящей с участка, и говорит, что она взяла деньги.
Эта жалоба также осталась без рассмотрения.
Всего в ЦИК поступило девять жалоб от разных политических партий, основанных на доказательствах, представленных наблюдателями «Клоопа». Восемь из них остались не рассмотренными и только одна была удовлетворена.
По закону каждая жалоба должна быть рассмотрена отдельно, а решение по ней должно быть обоснованным и исчерпывающим. Но иногда, пользуясь тем, что решение об отмене итогов голосования по участку уже вынесено, например, из-за нарушения тайны голосования, ЦИК отказывалась расследовать другие описанные в жалобе грубые нарушения вроде подкупа избирателей или незаконной агитации.
Проанализировав все опубликованные жалобы, мы выяснили, как на самом деле расследуются нарушения на выборах. Разговоры с нарушителями по телефону, поверхностные опросы пострадавших и кулуарные беседы с представителями партий являются, судя по данным ЦИК, достаточным основанием для закрытия любого дела.
Сколько в этих «расследованиях» правды — решать вам, а пока напомним: именно ЦИК в нашей стране отвечает за прозрачность и честность проходящих выборов. И хотя расследованием случаев подкупа и давления на участников выборного процесса по закону занимаются правоохранительные органы, последнее слово — попадет ли нарушитель во власть или будет снят с выборов — все же остается за Центризбиркомом.
Чтобы с вашей жалобой такого не произошло, мы написали памятку: «Как написать жалобу, чтобы ее точно приняли».
Авторы: Гульзар Маратбек кызы, Аяна Сыдыгалиева, Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева.