В начале ноября 2020 года премьер-министр и еще на тот момент и.о. президента Садыр Жапаров посетил Аксайский айыльный округ Баткенской области, где идет строительство крупной насосной станции.

Фото: пресс-служба президента Кыргызстана Фото: пресс-служба президента Кыргызстана

По информации пресс-службы главы государства, он тогда дал поручение местным органам «к следующему поливному сезону» достроить станцию. При этом Жапарова заверили, что строительство «практически завершено» и уже в декабре 2020 года насосы подадут первую воду.

Однако даже визит первого лица страны не решил водную проблему аксайцев. Спустя почти год после посещения Садыра Жапарова насосная станция так и не заработала.

Границы и вода

В Аксайском айыльном округе Баткенской области проживает около трех тысяч человек. Округ граничит с таджикским анклавом Ворух. Границы между странами на этой территории до конца не определены, и там часто возникают конфликты, связанные с водой.

Водой местных жителей обеспечивают насосные станции и каналы, построенные еще в советское время. Но ее не хватает, и сельчане вынуждены решать проблему самостоятельно.

Один из них — Арстанбек Исламбек уулу. Мужчина живет на холме близ реки Ак-Суу, но без насоса воспользоваться речной водой он не мог. Очередь на полив же до него доходила слишком поздно.

«Летом очередь на воду доходит до меня только за месяц-полтора. Пока она дойдет, посевы мои высыхают. Поэтому я решил провести воду самостоятельно. Купил насос, мотор и провел стометровый шланг от крутого обрыва до реки. Теперь вода течет постоянно», — говорит Арстанбек.

На то, чтобы провести воду, мужчина потратил 20 тысяч сомов. Но он не скрывает надежды, что проблема с водой будет решена, когда насосные станции в Аксае заработают.

Капчыгай: Насосы от «Амина»

Одна из насосных станций, которую ждут аксайцы, должна быть построена в селе Капчыгай. Тендер на подачу воды в это село на сайте госзакупок объявили 30 июня 2020 года. Заявки на участие подали три компании: «Амин», «РусИс-Азия» и «Чынгыз-Строй».

По данным портала электронных госзакупок, «Амин» предложила построить объект за 2,7 млн сомов. «Чынгыз-Строй» оценила свои услуги по строительству насосной станции в 2,8 млн сомов.

Третья компания-участница тендера, «РусИс-Азия», заявила, что построит станцию почти за 2,4 млн сомов. Согласно закону о госзакупках, тендер должна выиграть компания, предложившая наименьшую сумму, но этого не произошло.

Конкурсная комиссия заявила, что у «РусИс-Азия» было «неверная смета, отсутствие печати и подписи». Таким образом, тендер на строительство получила компания «Амин».

Руководитель проигравшей компании «РусИс-Азия» Индира Ногойбаева говорит, что документы были оформлены, как полагается.

«Однозначно, печать была. Может быть ее не стало видно после ксерокопии. Смета была правильной, так как ее составляют специалисты. Мою заявку отклонили по незначительной причине, и выиграла одна из “их” компаний. Я сама не понимаю, почему я не выиграла», — рассказала она.

Согласно данным минюста, глава компании-победительницы «Амин» — Абдисатар Садыков. 44-летний Садыков — депутат Баткенского городского кенеша с 2016 года. В первый раз он был депутатом от партии бывшего президента Алмазбека Атамбаева СДПК.

Фото: аккаунт Абдисатара Садыкова в социальной сети “Одноклассники”

На выборах в местные кенеши 2021 года он снова стал депутатом, но уже от другой партии — «Ала-Тоо — кыргыз жери»*.

*«Ала-Тоо — кыргыз жери» — партия, которую возглавляет Нурбек Султанов. Ее связывают с именем Арзыбека Бурканова, которого называют «советником» и «помощником» президента Садыра Жапарова. Партия получила наибольшее количество мест в Баткенском городском кенеше. В качестве мэра ее депутаты избрали Имамназара Бурканова, близкого родственника Арзыбека Бурканова.

ОсОО «Амин», по данным минюста, занимается строительством жилья и объектов. После победы компании в тендере на снабжение водой капчыгайцев подрядчик перечислил 2,7 млн сомов на счет ОсОО «Амин».

Насосную станцию после этого должны были построить за два с половиной месяца. Но прошел год, а строительство еще не завершено.

Чтобы узнать причину задержки, мы связались с Садыковым. Он сказал, что объект построили. Правда, «станция проработала месяц-два», и недавно одна из ее деталей сломалась.

«Чтобы отремонтировать ее, мы сделали заказ [детали] в одной бишкекской фирме. Она прибудет через два-три дня. Кроме того, осталось выполнить кое-какие работы в здании, где находится насос. Мы закончим их осенью, когда будут завершены полевые работы, так как поля засеяны и техника не пройдет», — сказал Садыков.

Глава села Аксай Эркин Жолчуев утверждает, что станцию вовсе не сдавали в эксплуатацию. Эту же информацию подтверждает и заказчик тендера — Баткенское бассейное управление водного хозяйства.

По данным организации, строительство завершено почти на 90 процентов.

Чем еще занимается компания Садыкова?

Деятельность компании Абдисатара Садыкова не ограничивается только этим тендером. По данным сайта госзакупок, с 2016 по 2019 год «Амин» выиграла тендеры на общую сумму 41 миллион сомов. Все работы проводились в Баткенской области.

Когда Садыков стал депутатом Баткенского горкенеша, его компания начала выигрывать тендеры не только областного значения, но и мэрии Баткена. В частности, в 2019 году его компания выиграла тендер на освещение улицы Джусубалиева в Баткене, предложив 3,4 млн сомов.

Также «Амин» выиграла восемь тендеров Управления муниципальной собственности при Баткенском городском местном самоуправлении. Четыре из восьми тендеров проводились методом прямого заключения договора. Это означает, что другим компаниям не дали шанса, и в компанию депутата было перечислено в общей сложности 1,7 млн сомов.

Статья 6 закона о госзакупках гласит, что закупающая организация не может заключать договор с поставщиком, который является аффилированным лицом. В перечень аффилированных лиц входят также политические муниципальные чиновники.

Согласно реестру государственных должностей, депутат местного кенеша — именно такая должность. То есть, депутат баткенского горкенеша Абдисатар Садыков, будучи аффилированным лицом, выиграл тендеры баткенской мэрии и ее структурных подразделений на 5,2 млн сомов.

Мы нашли фотографии Абдисатара Садыкова в социальных сетях. На одной из них он стоит на футбольном поле с предыдущим мэром Баткена Мамыржаном Рахимовым.

Фото: аккаунт Абдисатара Садыкова в социальной сети “Фейсбук” Фото: аккаунт Абдисатара Садыкова в социальной сети “Фейсбук”

Когда компания Садыкова выигрывала тендеры мэрии, градоначальником был именно Рахимов — с 2017 по 2021 год.

С 7 мая 2021 года у Рахимова другая должность. Президент Садыр Жапаров назначил Рахимова спецпредставителем по развитию и реконструкции приграничных сел в Баткенской области.

Бакай: Депутатские миллионы и полтора года ожиданий

Садыков — не единственный депутат, чья компания выигрывала тендеры на строительство насосных станций в Баткенской области и не достроила их.

Жители участка Бакай села Аксай Аксайского айыльного аймака ждут уже почти полтора года, когда их обеспечит водой станция от компании «Жалалабатское СМУ ТТ» — она выиграла тендер в 2019 году.

Объект стоимостью 48,9 млн сомов должны были построить к 1 апреля 2020 года. Но до сих пор станция не сдана в эксплуатацию. Компанию-победительницу связывают с экс-депутатом парламента Муратом Джураевым*.

*Мурат Джураев — экс-депутат Жогорку Кенеша. Впервые в 2005 году он был избран депутатом ЖК от Лейлекского района. В 2007 году стал депутатом второй раз от партии СДПК. В 2015 году баллотировался в списке партии «Ата Мекен», но в этот раз депутатом не стал. В настоящее время его не видно на политической арене, но его сын, блогер Улан Джураев в прошлом 2020 году был кандидатом в Жогорку Кенеш от партии «Ата Мекен». После он был задержан по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у руководства «Кыргыз темир жолу». Улан Джураев активно сотрудничал со следствием и решением суда был оштрафован на 260 тысяч сомов.

Фото: аккаунт Мурата Джураева в социальной сети “Одноклассники”

Мурат Джураев подтвердил, что ЗАО «Жалалабадское СМУ ТТ» — его компания и что он занимает пост ее директора. Однако, по данным минюста, ее возглавляет некий Жигитали Исмаилов.

По словам экс-депутата, причина задержки строительства насосной станции — ситуация на границе.

«Строительство стоит из-за того, что электроснабжение [для строительства] проходит в местности, граничащей с Таджикистаном. Если таджикская сторона разрешит установить четыре электрических столба на участке Төрт-Көчө, то тогда станция будет сдана в эксплуатацию в течение 10-15 дней», — заверил Джураев.

Именно на этой станции и побывал Садыр Жапаров в ноябре 2020 года. После Жапарова насосную станцию Бакая 5 марта 2021 года посетил Омурбек Суваналиев, который тогда занимал должность полпреда правительства в области.

Фото: пресс-служба кабинета министров Кыргызстана

Суваналиева заверили, что станция заработает к концу марта, но и через полгода этого не случилось.

Двенадцать тендеров Бакая

Кроме этого, на участке Бакай провели еще одиннадцать тендеров связанных со строительством насосной станции на общую сумму примерно 7,3 млн сомов.

Заказчик всех тендеров — Баткенское бассейное управление водного хозяйства. По словам директора этого ведомства Маматшарипа Бердалиева, эти тендеры были проведены для строительства здания, в котором будет находиться насосная станция.

«Земля, где строится насосная станция, стоит на балансе нашего ведомства. Поэтому по статье капитального ремонта возведены стены, установили крышу, забор, залили бетоном канал», — сказал Бердалиев.

А «Жалалабадское СМУ ТТ»* взяла на себя обязательство строительства и установки насосов на 1000 кВ, трансформаторов и трубы в три версты.

*При этом, согласно базе данных минюста, деятельность ЗАО «Жалалабадское СМУ ТТ» — «оптовая неспециализированная торговля». Со строительством таких специфических объектов компания не связана.

Всего с тендером, который выиграла компания Джураева, на строительство насосной станции на участке Бакай потрачено более 56 млн сомов.

Ущерб на полмиллиона

Незадолго до выхода этого материала Генпрокуратура сообщила, что выявила «факт причинения материального ущерба» сотрудниками Баткенского бассейного управления водного хозяйства.

«При проведении тендера на строительство насосных станций Капчыгай и Ак-Сай Баткенского района, отмеченные лица, несмотря на несоответствие требований госзакупки, признали победителями поставщиков, предложивших наиболее высокую цену за указанные в тендере услуги. Ущерб государству от завышения цены госзакупки составил 602 503 сома» — сообщили в Генпрокуратуре.

Материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением», началось досудебное производство.

«Не верю, что проблема с водой решится»

Пока государство выделяет миллионы на решения проблемы с водой в приграничных районах и разбирается в незаконных действиях должностных лиц, Хайрила Мамытова из села Аксай занята своими повседневными заботами.

Хайрила знает, что для ее села и для Баткенского района строятся насосные станции. Но она думает, что даже если их сдадут в эксплуатацию, вода через все село просто не дойдет до ее дома.

Поэтому у женщины надежда не на государство, которое строит насосные станции, а на своих детей.

«Недавно сына и невестку отправила в Москву. Сказала, чтобы они заработали деньги. Нам нужно как-нибудь провести воду через маленький насос, потому что не верю, что государство решит проблему с водой», — говорит она.

Пока же Хайрила Мамытова таскает воду из колодца в саду — и на бытовые нужды, и для полива сада. Его выкопали в прошлом году — не дождавшись от государства насосных станций.

Материал создан в рамках проекта «Развитие и усиление потенциала региональной расследовательской журналистики», реализуемого ОФ «Фонд расследовательской журналистики» при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Данный материал доступен для свободного копирования, переработки и распространения на любом носителе и в любом формате с обязательным указанием имени автора, для любых целей, включая коммерческие.

Содержание данного материала является предметом ответственности журналистов Гулжан Эшбаевой и Саадат Тологоновой и не отражает точку зрения ОФ «Фонд расследовательской журналистики» и Фонда «Сорос-Кыргызстан».

Авторы: Гулжан Эшбаева, Саадат Тологонова

Фото: Адилет Жээнбеков

Редактура: Елена Короткова