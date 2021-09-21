В феврале этого года Генеральная прокуратура обновила свой официальный сайт. Адрес сайта остался тем же — prokuror.kg, изменился лишь его внешний вид.

Однако обновленный дизайн сайта Генпрокуратуры — это не единственное, что заметили журналисты «Клоопа». После неудачных попыток найти старые пресс-релизы, опубликованные до обновления сайта, стало понятно, что их просто нет.

Чтобы не делать поспешных выводов, журналисты обратились с официальным запросом в Генпрокуратуру с одним вопросом — как найти информацию, опубликованную до обновления сайта?

Ответ был очень простым, приводим его полностью.

«С 5 февраля 2021 года официальный сайт Генеральной прокуратуры www.prokuror.kg полностью обновлен. Все материалы и данные, находившиеся на старом сайте, восстановить по техническим причинам не удалось», — говорится в ответе прокуратуры.

МВД, парламент и налоговая туда же

Кроме сайта Генпрокуратуры, недавно был обновлен и сайт МВД. Там также изменили дизайн, и точно так же теперь недоступен архив новостей и пресс-релизов. Свою официальную позицию по этому поводу ведомство не озвучивало.

Проблемы возникают и с базой данных законопроектов, которая раньше была на сайте парламента. По официальной версии, она была утеряна во время погрома Белого дома в октябре 2020 года после парламентских выборов.

Уже во время восстановления Белого дома выяснилось, что был уничтожен сервер, где находился официальный сайт Жогорку Кенеша. Позже его восстановили, однако уже больше полугода не восстановлена база данных законопроектов парламента.

Сейчас эта страница выглядит так:

Скриншот сайта Жогорку Кенеша, раздел законопроектов.

Проблемы с доступом к информации возникают и при попытке получить актуальные декларации чиновников. Из-за пандемии коронавируса власти решили дать отсрочку для сдачи деклараций.

Затем еще одна законодательная поправка отодвинула срок подачи документов: декларации об активах за 2019 и 2020 годы Государственная налоговая служба опубликует лишь в ноябре 2021 года.

Почему терять данные плохо?

Данные, публикуемые государственными органами, в том числе Генеральной прокуратурой, имеют ценность и для граждан, и для журналистов.

Пресс-релизы и другую информацию, которую публикуют ведомства страны, журналисты используют не только для новостей, но и для расследований.

В Кыргызстане также существует закон «О доступе к информации, находящейся в ведении государственных органов и органов МСУ». Этот закон создан, чтобы обеспечить прозрачность работы всех госорганов страны.

Публикация актуальной информации на сайте упрощает для ведомств исполнение этого закона. А удаление архивных записей и невозможность их восстановления вызывает вопросы исполнения закона.

Кроме сайтов, у СМИ есть возможность направить в госорганы официальный запрос с вопросами для получения информации. Однако ответ на официальный запрос журналистам приходится ждать около двух недель, а то и больше. Все это мешает журналистам выполнять свою работу и рассказывать общественности о нарушениях со стороны власти.

Отсрочка сдачи деклараций чиновников — это тоже проблема. Без деклараций невозможно проверить участвующего в выборах бывшего или действующего чиновника на предмет возможного незаконного обогащения, сомнительных активов или компаний, а также других нарушений.

Журналисты OCCRP и «Клоопа» изучили более тысячи деклараций, которые высокопоставленные чиновники и члены парламента подали с 2010 по 2018 год, и выявили тенденцию: и без того скудной публикуемой информации становится меньше, теряет она и в качестве. Более того, из-за слабого и непоследовательного контроля этот инструмент борьбы с коррупцией превратился почти в формальность.