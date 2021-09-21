На заседании профильного комитета парламента 21 сентября генпрокурор Курманкул Зулушев вступил в словесную перепалку с депутатом Мирланом Жеенчороевым. Это случилось при обсуждении возражений президента Садыра Жапарова к проектам нового Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях.

Так нардеп, указал на то, что Жапаров в некоторых местах четко прописал, с какими моментами не согласен и даже указал новые версии статей.

Жеенчороев предложил создать согласительную комиссию с инициаторами законопроектов, депутатами парламента и специалистами администрации президента.

На генпрокурор Зулушев сказал, что в возражении, поступившем в парламент, уже указаны измененные статьи. Представитель Генпрокуратуры Азизбек Шукурбеков обратился к Жеенчороеву: «Откройте таблицу, там все есть».

«Господин Шукурбеков, вы не у себя в Генпрокуратуре, не говорите указывая», — сказал он.

В ответ генпрокурор Зулушев попросил Жеенчороева проялять уважение.

«Я с уважением отношусь. Я не маленький мальчик, чтобы звонить и угрожать объявлением меня в розыск. Я и привожу доводы», — сказал Жеенчороев.

Генпрокурор указал депутату на то, что вместо того, чтобы говорить по телефону ему следовало слушать Шукурбекова.

«Вы что меня теперь воспитывать будете? Я ответил на звонок и сказал, что перезвоню через 5 минут. Я понимаю, что вы сегодня имеете громадную власть […] не злоупотребляйте служебным положением. Еще хочу призвать вас не искать на меня уголовных дел, как вы ранее сделали: “Камчыке [скорее всего имеется в виду глава ГКНБ Камчыбек Ташиев — «Клооп»], найди на Мирлана дело, не слушается меня”. Не делайте так. И эти дни пройдут. Я к вам уважение проявляю», — сказал Жеенчороев.

Генпрокурор заявил, что «Камчыке должен эти слова подвтердить».

«Я никому команду не даю. Если о команде говорите, то найти на вас дело проще простого», — заявил генпрокурор.

Жеенчороев в ответ заявил, что только боится только Всевышнего и произнёс суру из Корана.

Зулушев на это призвал депутата не говорить о сурах, так как тот далек от сур: «Мы все знаем, как вы работали, когда были председателем Комитета парламента по правопорядку. Не учите меня», — сказал он.

«Мы тоже знаем, как вы работаете», — ответил Жеенчороев.

После этого глава профильного комитета парламента Наталья Никитенко отключила микрофоны у Зулушева и Жеенчороева и призвала их не переходить на линости.

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Допросы и задержания депутатов

Перепалка генпрокурора и депутата произошла на фоне постоянных задержаний и допросов депутатов по различным уголовным делам. Так, действующие парламентарии Асылбек Жээнбеков и Торобай Зулпукаров находятся в СИЗО ГКНБ с мая этого года по делу о коррупции по проекту «Кумтор».

А 15 сентября депутатов Жанара Акаева, Алтынбека Сулайманова и Бакыта Жетигенова допросили в МВД по делу о попытке захвата власти. Первые двое пробыли на допросе 3-4 часа. Все они отрицали причастность к призывам о захвате власти. Тогда Мирлан Жээнчороев приходил к зданию МВД, чтобы поддержать своих коллег.

По делу о подготовке к захвату задержаны экс-замглавы МВД Курсан Асанов и бывший член Совета директоров коммерческого банка «Толубай» Алмаз Сарыбаев.