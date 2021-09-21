Рыспек Сарпашов и Жибек Каракеева Фото: Фейсбук страница Жибек Каракеева

Пресс-служба мэрии Бишкека 21 сентября сообщила, что Рыспек Сарпашов покинул должность главы муниципального предприятия «Тазалык».

В мэрии сообщили, что Сарпашов ушел с должности по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы предприятия будет Айдарбек Дыйканбаев.

Сарпашов был на посту главы «Тазалык» с 2010 по 2012, а затем в 2014-2018 годах. В 2018 году он стал вице-мэром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства проработав на этой должности год, а затем снова возглавил «Тазалык».

Кроме этого стало известно, что «Тазалык» покинула и пресс-секретарь Жибек Каракеева. Эту информацию она подтвердила изданию 24.kg. Каракеева, работая пресс-секретарем «Тазалык», стала популярной среди жителей Бишкека за свою креативность и отзывчивость во время работы в предприятии.

К примеру, в 2019 году Каракеева устроила фотосессию с сотрудниками предприятия, показав их строгих костюмах и без стандартных рабочих жилетов. Каракеева работала пресс-секретарем в «Тазалык» с 2017 года.

Информация о том, что Сарпашов и Каракеева покинули свои должности появилась в СМИ еще пару дней назад, однако достоверно об этом стало известно только сейчас.