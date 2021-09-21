Пресс-служба кабинета министров 21 сентября сообщила, что глава кабмина Улукбек Марипов признал утратившим силу постановления об использовании средств, поступающих от «Кумтор Голд Компани».

Что это значит?

Постановление было принято еще в октябре 2019 года. Тогда сообщалось, что согласно этому документу будут созданы два фонда — социального партнерства по развитию регионов и развития природы.

Оба фонда получали средства от проекта «Кумтор». Тогдашний министр экономики Санжар Муканбетов говорил, что первый фонд природоохранный, а средства второго фонда будут направлены на все регионы.

При этом фонд по развитию природы был создан еще в 2017 году и тогда предполагалось, что он проработает до конца работы самого «Кумтора». При создании этого фонда «Кумтор» единовременно внес туда $50 млн.

Средства, согласно документу, перечисляли на счет Министерства финансов в Национальном банке Кыргызстана.

Новым решением, Марипов признал утратившим силу это постановление.

Что будет делать кабмин?

По решению кабмина, Госкомитет по экологии и климату в течение месяца создаст комиссию по оценке и отбору проектов по охране окружающей среды и сохранению природных богатств страны. Контролировать весь процесс будет администрация президента.