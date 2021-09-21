Кара-Кульджинский райсуд Ошской области приговорил 19-летнего мужчину к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным в изнасиловании 15-летней девочки. Приговор был вынесен в марте 2021 года, но информацию о деле опубликовали на сайте Верховного суда только на днях.

Что случилось?

Ученица одной из средних школ города Ош вышла из дома 25 августа 2020 года. Почти через месяц после исчезновения тело школьницы было найдено в канале села Нариман Кара-Суйского района.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что школьница была беременна. Во время следствия выяснилось, что родители погибшей находятся в трудовой миграции в России, ее воспитывал с 3 класса дедушка по материнской линии.

После начала пандемии коронавируса и перехода обучения на онлайн-формат она уехала к дяде, который проживает в Кара-Кульдже. По информации из материалов дела, через некоторое время, в июне 2020 года, двоюродный брат девочки-подростка «вступил с ней в половую связь», зная, что ей 15 лет. Затем стало известно, что девушка забеременела.

Подозреваемый в изнасиловании, которому было 19 лет, был арестован и Кара-Кульджинский районный суд поместил его в следственный изолятор. Ему предъявили обвинение по статье «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16 -летнего возраста»*.

*В Кыргызстане за изнасилование несовершеннолетних предусмотрено от 10 до 12,5 лет лишения свободы. А наказание за статью «Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста» мягче — осужденные по этой статье должны отбыть срок от 7,5 до 10 лет.

«Сына посадят, давай сделаем аборт»

На судебном заседании обвиняемый признал вину, но отказался от дачи показаний. Однако тетя подростка рассказала, что в июле узнала о беременности племянницы и дала ей деньги на аборт.

Мать девочки не смогла вернуться вовремя в Кыргызстан и попасть на судебное заседание из-за ограничений, которые были введены по причине пандемии коронавируса. Но через своих законных представителей она просила приговорить обвиняемого к самой высшей мере наказания.

Женщина рассказала, что дочь звонила ей до исчезновения. Девушка рассказала о беременности и насилии и сообщила, что ей придется сделать аборт — на этом настаивает семья насильника. Отец погибшей также сказал, что его дочь сообщила о своей беременности от родственника в результате изнасилования. Вскоре после этого девушка пропала без вести.

Однако на судебном заседании мать обвиняемого сказала, что была договоренность женить сына на девочке, но она просто не дожила до этого дня.

Суд вынес обвинительный приговор подсудимому по статье «Действия сексуального характера в отношении лица не достигшего 16-летнего возраста». Но судья Нурпаис Бекташов не учел факт самоубийства подростка, над которым было совершено насилие.

Также об этом нет ни слова в приговоре суда, а обвиняемому был вынесен минимальный срок наказания. Судья отметил, что подсудимый «полностью признал свою вину и искренне раскаялся» и учитывая его «личность, молодость и отсутствие судимости», счел это смягчающим обстоятельством.

В 2020 году в общей сложности было зарегистрировано 1 101 уголовное дело о преступлении против несовершеннолетних. Из них 150 были сексуального характера.