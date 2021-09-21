Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что задержанного мэра Нарына Самарбека Болотбекова по подозрению в мошенничестве отпустили под подписку о невыезде.

Такое решение принял суд 20 сентября по прошению прокурора управления Генпрокуратуры.

Болотбеков будет под подпиской о невыезде до окончания досудебного производства.

«Он обязался не покидать постоянное или временное места жительства без разрешения органа дознания, следователя, прокурора, суда, не препятствовать ведению досудебного производства и разбирательству дела в суде, в назначенный срок являться по вызову», — сообщили в суде.

Кроме этого в суде отметили, что Болотбеков имеет постоянное место жительства и в семье он единственный кормилец.

В чем подозревают Болотбекова?

ГКНБ задержал мэра Нарына Самарбека Болотбекова 18 сентября, его подозревают в соучастии в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, Болотбеков связан с делом экс-депутата парламента Руслана Чойбекова о присвоении обманным путем крупной суммы денег на парламентских выборах, прошедших в октябре 2020 году.

По данным спецслужбы, Чойбеков присвоил $300 тысяч заявителя, которые тот отдал за депутатский мандат.

«Тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере», — подчеркнули в ГКНБ.

Имя заявителя не раскрывается.

Болотбеков был избран мэром Нарына 11 июня 2021 года. До этого он занимал должность акима Свердловского района Бишкека. На этом посту он пробыл с 2016 по 2019 год. До назначения акимом он занимал должность директора Департамента индивидуального жилищного строительства мэрии Бишкека.

Дело о присвоении $300 тысяч

ГКНБ 11 сентября задержал члена ЦИК Акылбека Эшимова по подозрению в мошенничестве. Тогда в Госкомитете сообщили, что Эшимов вместе с одним из лидеров партии «Кыргызстан» взял у одного из кандидатов $550 тысяч.

Деньги были взяты в обмен на то, чтобы имя кандидата включили в первую пятерку в списке этой партии на парламентских выборах 2020 года.

«Не выполнив взятые на себя обязательства, член ЦИК и один из лидеров партии вернули $300 тысяч кандидату А.Д., а $250 тысяч присвоили себе», — отметили в ГКНБ.

Генпрокуратура уведомила Эшимова о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». После этого его задержали и водворили в СИЗО ГКНБ на весь период следствия.

Уже 16 сентября стало известно о задержании экс-депутата парламента Руслана Чойбекова. В пресс-центре ГКНБ тогда сообщили, что его подозревают в мошенничестве в ходе избирательной кампании перед парламентскими выборами 2020 года. Чойбекова водворили в СИЗО ГКНБ.