На заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству 21 сентября депутаты заявили, что нужно заставить «Яндекс.Такси» платить налоги или запретить эту компанию в Кыргызстане.

«”Яндекс” миллионы зарабатывает в Кыргызстане. Пусть открывают свое представительство здесь. Если нет, надо их закрывать», — сказал депутат парламента от партии «Бир Бол» Улугбек Ормонов.

Улугбек Ормонов слева и Акыл Кемелов справа на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. Скриншот прямого эфира с сайта Жогорку Кенеша.

Он привел в пример Казахстан, где решением суда «Яндекс» был запрещен, потому что компания не платила налоги в бюджет страны.

Министр цифрового развития Дастан Догоев сообщил, что они обсудили этот вопрос с представителями компании.

«Они согласны внедрить в приложение “Яндекс.Такси” функцию прикрепления электронного патента при регистрации. Если у таксистов не будет этого патента, они не смогут регистрироваться и, соответственно, пользоваться приложением, заниматься пассажироперевозками. “Яндекс” попросил предусмотреть такие условия для всех служб такси», — рассказал он.

Однако депутатов такое решение не устроило.

«Так не пойдет. Мы заставляем только наших граждан оплачивать патент, пока “Яндекс” вывозит миллионы из Кыргызстана. Нужно, чтобы сама компания платила налоги», — заявил Ормонов.

Его также поддержал депутат от фракции «Республика — Ата-Журт» Акыл Кемелов. Он призвал сделать решительный шаг и закрыть «Яндекс», так как от этого государство не понесет убытки.

Также он предложил правительству разработать отечественное приложение для таксистов, как у «Яндекса».

Кемелов так же призвал принять меры в отношении «Яндекс» совместно с Госантимонополией.

«Во время часа пик “Яндекс” сильно завышает цены. У них отношение такое “ну, куда денется”. Поэтому нужно принять меры для того, чтобы службы такси не завышали цены сильно», — добавил он.

«Яндекс» в Кыргызстане

«Яндекс» – это информационный сервис, а не служба такси. Он заработал в Кыргызстане в 2017 году. Он зарегистрирован в Нидерландах.

У сервиса нет своих водителей и машин. Он работает с местными таксопарками-партнерами, которые в свою очередь сотрудничают с водителями.

В феврале 2021 года таксисты вышли на митинг против этого сервиса. Они были недовольны внутренней политикой сервиса и тем, что «Яндекс» «не платит налоги государству». Около 20 машин собрались возле Дома правительства с флагами и плакатами, на которых было написано «Яндекс, кетсин».

Митинг таксистов в Бишкеке. Скриншот.

Однако в Госналоговой службе объяснили, что никакого нарушения законодательства в работе зарубежной компании нет.

Согласно Налоговому кодексу, налоги должны платить местные компании-партнеры «Яндекса», то есть местные таксопарки. Они обязаны уплачивать 10% налог на доходы нерезидента за использование приложения «Яндекса».