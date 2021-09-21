Президент Садыр Жапаров вернул с возражениями в Жогорку Кенеш проекты нового Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях. Об этом 21 сентября сообщила депутатка Наталья Никитенко на заседании комитета парламента по правопорядку.

Кроме того, по словам Никитенко, у президента есть возражение к законопроекту «О введении в действие Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса о правонарушениях и внесении изменений в некоторые законодательные акты».

Инициаторам этих кодексов выступает Генпрокуратура. Глава надзорного органа Курманкул Зулушев сообщил на заседании, что они согласны с возражениями президента и попросил нардепов поддержать его.

Депутат Мирлан Жеенчороев в свою очередь отметил, что президент предлагает пересмотреть отдельные нормы Кодексов, в связи с этим, необходимо образовать согласительную группу для выработки согласованного варианта Кодексов.

В итоге депутаты согласились с возражениями президента.

Новые кодексы

Депутаты парламента 22 июля приняли в третьем чтении новые Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, и отправили на подпись к президенту.

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Инициатором принятия новых кодексов стал Генпрокурор Курманкул Зулушев. Еще 30 июня он вынес на первое чтение проекты новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях против порядка управления.

Зулушев говорил, что они провели несколько заседаний, где обсуждали проблемы кодексов и пришли к выводу, что их нужно полностью изменить и вернуться к тем кодексам, которые использовались до 2019 года. На основе этого, в апреле 2021 года создали экспертную группу для разработки новых редакций кодексов.

Однако юристы и правозащитники неоднократно критиковали новые проекты кодексов, отмечая, что они писались за закрытыми дверями и во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.

Они тогда обратились к президенту Садыру Жапарову и шестому созыву парламента отложить реформу кодексов — потому что, по их мнению, реформа противоречит посланию и поручениям главы государства.

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