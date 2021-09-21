Камчыбек Ташиев и Мирлан Жээнчороев.

Депутат Мирлан Жээнчороев сообщил Kaktus.media, что ему после его перепалки с генпрокурором Курманкулом Зулушевым на заседании профильного комитета лично позвонил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

«В ходе разговора с Ташиевым были устранены все недопонимания, и те сведения, которые были озвучены на комитете, оказались недостоверной информацией и слухами», — сообщил он.

На заседании комитета депутат призвал генпрокурора «не искать [на меня] уголовных дел, как вы ранее сделали» и не обращаться за этим к некому «Камчыке». На что генпрокурор заявил, что «Камчыке должен эти слова подтвердить».

Под «Камчыке», возможно, перешедшие на личности политические деятели и подразумевали главу ГКНБ Ташиева.

Подробнее о том, что стало причиной перепалки чиновников, можно прочитать тут: