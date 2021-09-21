Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИ) 20 сентября объявил тендер на 1,4 млн сомов на закупку услуг блогеров. В ведомстве сообщили, что они будут через соцсети и сайт РЦИ продвигать инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ)*. Предполагается, что это «повысит уровень информированности населения о важности вакцинации».

*Полиомиелит (детский паралич) — опасное инфекционное заболевание, вызываемое полиовирусом. Он поражает нервную систему и приводит к развитию парезов и параличей.

По словам директрисы РЦИ Гульбары Ишенапысовой, тендер объявили в рамках проекта Глобальный Альянс по Вакцинации и иммунизации (GAVI).

«Это донорские средства, если их мы не освоим, то потом нам их не выделят. Мы должны потратить средства выделенные Альянсом», — сообщила она «Азаттыку».

Объявленный тендер. Скриншот с сайта госзакупок

По её словам, блогеры будут снимать ролики призывающие вакцинироваться против полиомиелита. Кроме того, они будут выпускать посты и о вакцинации против COVID-19. Сценарии блогеры будут писать со специалистами.

«Согласно тендеру планируется составление контракта на долгосрочной основе, с предоставлением профессиональной фото- и видеосъемки не менее одного раза. Имеются рекламные прокрутки и прямые эфиры с медиа-инфлюенсерами, а также работа с ними на долгосрочной основе сроком на год», — рассказала Ишенапысова.

Кто подходит под требования тендера?

Срок тендера заканчивается 22 сентября — то есть через 2 дня после его объявления. ИА 24.kg со ссылкой на портал госзакупок пишет, что число подписчиков у блогера должно быть не менее 100 тысяч, а охват сторисов — не менее 2 тысяч.

Договор с блогерами будут заключать прямым методом.

По словам Ишенапысовой, согласно изменениям от 30 августа в законе «О государственных закупках», закупающая организация по каждой статье может проводить закупку прямым методом заключения до 5 млн сомов.

Кампания против полиомиелита стартовала в Кыргызстане в апреле этого года. В минздраве тогда заявили, что цель кампании вакцинировать более 270 тысяч детей. По данным «Азаттыка», из них прививку получили свыше 173 тысяч.

Фото на заглавной иллюстративное / kabar.kg