Пресс-служба мэрии Оша сообщила, что новым вице-мэром назначена Венера Рыскулова. Она будет курировать социальный блок.

Венера Рыскулова. Фото: Пресс-служба мэрии Оша.

Распоряжение подписал градоначальник южной столицы Алмаз Мамбетов. Ранее должность вице-мэра по социальным вопросам в мэрии Оша занимал Эмиль Шадыханов.

В муниципалитете отметили, что в связи с указом президента о ротации Рыскулова переведена в Ош. До этого она работала экспертом в отделе культуры, образования, спорта и молодежной политики аппарата правительства.

А Шадыханов теперь назначен советником полпредства МИД в Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.

По данным мэрии Оша, Рыскулова занимала пост замначальника в организации «Фондрегистр» с 2004 по 2010 год. После Рыскулова работала на разных должностях в Нацстаткоме и аппарате правительства.