Заслуженный артист Досмат Садыркулов на своей странице в фейсбуке рассказал, что его уволили из Национального театра оперы и балета.

По словам Садыркулова, его уволили как прогульщика. При этом сам артист более 30 лет отдал кыргызскому искусству, обучил немало танцовщиков, а также был лауреатом конкурсов и премий.

«Считаю эти действия репрессией и гонением на меня за мою позицию по поддержке протестного движения молодой талантливой группы артистов балета за реформы, за прогресс и процветание кыргызского искусства», — написал артист балета.

Увольнение Садыркулова произошло на фоне скандала в театре оперы и балета, начавшегося еще в марте 2021 года. Тогда молодые артисты отказались выступать на постановке «Лебединого озера».

Что не устраивает артистов?

Скандал разгорелся не только из-за отказа артистов выступать на коммерческой постановке, но и в целом из-за условий и оплаты их труда.

На одной из последних пресс-конференций 13 сентября, артисты рассказали, что у них нет индивидуальных трудовых договоров — есть только коллективный договор, охватывающий общие положения Трудового кодекса.

В нем нет ряда нюансов, таких, как вопросы оплаты труда в коммерческих проектах, количества выступлений — прописан только фиксированный месячный оклад. Это около 9 тысяч сомов.

Тогда Садыркулов также сообщил, что трудовые договоры не соответствуют интересам артистов. А ситуация, произошедшая в марте, назревала уже долгие годы.

В тот же день главный режиссер театра Искендер Сартбаев уже на другой пресс-конференции заявил, что обвинения в адрес руководства театра необоснованны.

«Многие претензии к руководству театра не содержат правдивой информации», — сказал Сартбаев, добавив, что текучка кадров началась еще в начале 1991 года.