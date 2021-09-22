В пресс-центре ГКНБ 21 сентября сообщили, что расследование по делу о халатности сотрудников милиции, приведших к убийству Айзады Канатбековой* всё ещё продолжается.

*Девушку похитили для принудительного вступления в брак, изнасиловали, а затем убили. Момент похищения был заснят на городские видеокамеры, а через два дня стало известно о смерти Канатбековой. Возмущение граждан вызвало то, что милиционеры предприняли недостаточно мер для спасения девушки.

Момент похищения Айзады Канатбековой попал на камеры видеонаблюдения. Фото: Скриншот с камеры наблюдения

Такой ответ от ГКНБ получили журналисты «Клоопа» на свой запрос, который содержал следующие вопросы:

Продолжается ли расследование дела?

На какой стадии находится расследование этого дела?

К каким промежуточным итогам пришло следствие?

Почему расследование дела затянулось?

На уточняющий вопрос журналиста «Клоопа», пришло ли следствие к каким-то итогам, учитывая, что оно длится уже 5 месяцев, в пресс-центре ГКНБ ответили: «Как только закончится расследование — сразу сообщим».

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что это дело «находится на особом контроле» и опровергли информацию о том, что следствие прекращено.

«Сообщения […] о прекращении производства в отношении сотрудников милиции […] не соответствует действительности. В настоящее время уголовное дело на стадии расследования в городском управлении ГКНБ», — говорилось в сообщении надзорного органа от 15 сентября.

Откуда появилась информация о прекращении дела?

Ранее адвокат Нурбек Токтакунов, который представляет интересы потерпевшей Назгуль Шакеновой — матери Айзады Канатбековой, заявил, что дело о халатности милиционеров прекратила Генпрокуратура.

«Об этом устно сообщил следователь ГКНБ Ормон Амангулов, которого родственники Айзады случайно встретили в здании Первомайского суда. Официально об этом никто не информировал потерпевшую сторону и их защитников. Однако полное отсутствие какой-либо информации о ходе следствия в течение вот уже пяти месяцев с момента гибели Айзады подтверждает информацию о прекращении дела», — написал он на своей странице в фейсбуке 15 сентября.

«Служебный подлог и фальсификация»

После одного из судебных заседаний по делу о похищении Айзады Канатбековой, Токтакунов в интервью «Клоопу» сообщил, что потерпевшая сторона рассматривает «главным» своим делом именно халатность сотрудников милиции.

Мать и тётя Айзады Канатбековой с адвокаткой у Первомайского райсуда Бишкека. Фото: Айдай Токоева / «Клооп»

«Чтобы оно [дело] стало прецедентом. Наша задача наказать сотрудников милиции, допустивших халатность», — сказал он.

Кроме того адвокат обвинил сотрудников столичной милиции и прокуроров в служебном подлоге. По его словам, они сфальсифицировали документы, связанные со своими действиями в период поисков Канатбековой.

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«Целая иерархия представителей власти, начиная с районной милиции и заканчивая министрами и прокурорами, участвовали в служебном подлоге и фальсификации. Они сами приобщили к материалам документы о том, что они якобы организовали полномасштабные поисковые мероприятия. Их на самом деле не было», — заявил Токтакунов в интервью «Клоопу».

Похищение и убийство Айзады Канатбековой

Девушку похитили для принудительного вступления в брак утром 5 апреля 2021 года. Похищение было заснято на городскую видеокамеру. Спустя два дня пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где было найдено тело девушки. В той же машине было и тело похитителя Замирбека Тенизбаева. Милиция заявила, что мужчина задушил девушку, а затем покончил с собой. Позже стало известно, что Тенизбаев перед убийством изнасиловал Айзаду Канатбекову.

Похищение, убийство девушки и действия милиции вызвали широкий общественный резонанс. На следующий день после обнаружения тела девушки сотни граждан, недовольных бездействием правоохранителей, вышли на митинг в Бишкеке и Оше. Собравшиеся требовали отставки главы ГУВД Бишкека Бакыта Матмусаева и министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Милицейские чиновники дали пресс-конференцию, на которой пытались оправдать долгие поиски девушки.

Протестующие 8 апреля собрались у здания МВД в Бишкеке. Фото: Айдай Токоева / «Клооп» Руководство столичной милиции на пресс-конференции, в центре экс-начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев.

В течение двух дней милиция задержала обвиняемых в соучастии в похищении убитой. Похищать девушку Тенизбаеву помогали пять человек: Кубаныч Токон уулу, Замирбек Раманкулов, Ажикабыл Рысбай уулу, Орозбек Нурумбетов и Сыймык Молдосариев.

10 апреля МВД сообщило, что после служебного расследования 12 милиционеров были освобождены от должностей, 27 предупреждены о неполном служебном соответствии, еще пяти правоохранителям объявили строгий выговор.

В числе тех, кто лишился должности, был глава ГУВД Бишкека Матмусаев*, его заместитель Эрлан Атантаев, а также начальник следственной службы ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов. Он на пресс-конференции заявил, что поиску похитителей мешали бюрократические проволочки.

*Ранее Токтакунов заявил, что Матмусаев снова работает в МВД. По его словам, его назначили советником главы МВД Улана Ниязбекова. Об этом же писали СМИ со ссылкой на свои источники, однако само МВД не сообщало о назначении Матмусаева на эту должность.

Всех задержанных по делу о соучастии в похищении Канатбековой 14 сентября Первомаский райсуд Бишкека признал виновными по статье «Похищение группой лиц по предварительному сговору». Все они получили от 6,5 до 7 лет лишения свободы.

Кроме того, все обвиняемые должны возместить Назгуль Шакеновой — солидарно 100 тысяч сомов в качестве морального и материального ущерба.

Дело об убийстве Айзады Канатбековой прекращено в связи со смертью ее похитителя и убийцы Замирбека Тенизбаева, покончившего с собой.

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Она кричала: «Мама!»