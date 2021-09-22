В средней школе нижней Ала-Арчи преподаватель несколько раз ударила семиклассника шваброй и разбила его телефон. Об этом 20 сентября сообщил отец мальчика изданию 24.kg.

По его словам, инцидент произошел еще 17 сентября, когда учительница сказала семикласснику после учебы мыть полы в классе. Однако мальчик отказался.

«За это педагог несколько раз ударила его по голове. Со слов сына, потом ударила его шваброй и снова приказала убраться в классе, ему пришлось. Ребенок хотел позвонить мне, вытащил телефон, но учительница выхватила и выбросила его», — сказал отец мальчика.

В пресс-служба Министерства образования подтвердили журналисту «Клоопа» факт произошедшего. Также по информации ведомства, после этого стороны встретились, где было решено передать дело инспектору по делам несовершеннолетних УВД Аламединского района.

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