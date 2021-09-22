Пресс-служба кабинета министров 22 сентября сообщила, что два фонда, получавших средства от «Кумтор Голд Компании» никто не закрывал.

Речь идет о «Фонде развития природы» и «Фонде социального партнерства по развитию регионов», которые были созданы в 2017 и 2019 годах.

Как пояснили в кабмине, постановление об использовании средств, поступающих от «Кумтор Голд Компани» для фондов утратило силу по решению главы кабмина Улукбека Марипова. И решение приняли для эффективной реализации указа президента Садыра Жапарова и для развития экологической системы страны.

«Информация о закрытии общественных фондов, не соответствует действительности», — отметили в кабмине.

Ранее 21 сентября, кабмин опубликовал документ, которым Марипов признал утратившим силу постановления об использовании средств, поступающих от «Кумтор Голд Компани». В этом же постановлении говорилось, что Госкомитет по экологии и климату в течение месяца создаст комиссию по оценке и отбору проектов по охране окружающей среды и сохранению природных богатств страны.