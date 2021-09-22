Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.

По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 595 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 72 человек.

Бишкек — 37;

Иссык-Кульская область — 14;

Чуйская область — 6;

Нарынская область — 2;

Джалал-Абадская область — 4;

Таласская область — 4;

Баткенская область — 3;

Ошская область — 1;

Ош — 1.

По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 941 случай заражения коронавирусом.

Также штаб сообщил, что на 22 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 542 пациента. Еще 862 человека лечатся амбулаторно.

По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 100 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 172 469 пациентов.