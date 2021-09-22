Республиканский штаб сообщил, что за сутки в Кыргызстане умерли три пациента с COVID-19.
По данным ведомства, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 2 595 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Минздрав сообщил, что за сутки COVID-19 подтвердился у 72 человек.
- Бишкек — 37;
- Иссык-Кульская область — 14;
- Чуйская область — 6;
- Нарынская область — 2;
- Джалал-Абадская область — 4;
- Таласская область — 4;
- Баткенская область — 3;
- Ошская область — 1;
- Ош — 1.
По данным ведомства, всего за все время пандемии в стране выявили 177 941 случай заражения коронавирусом.
Также штаб сообщил, что на 22 сентября в Кыргызстане от COVID-19 в больницах лечатся 542 пациента. Еще 862 человека лечатся амбулаторно.
По данным минздрава, за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 100 пациентов. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 172 469 пациентов.