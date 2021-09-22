Пресс-служба минэкономфина сообщила, что 22 сентября представители ведомства провели встречу со СМИ и гражданским обществом по проекту госбюджета на 2022 год и прогнозе на 2023-2024 годы.

На встрече замглавы минфэконофина Алмаз Бакетаев сообщил, что дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется в размере 9,1 млрд сомов.

Также, по словам Бакетаева, в 2023 году дефицит бюджета станет меньше — его прогнозируют в 8,1 млрд сомов. Но уже в 2024 году он может составить 8,6 млрд сомов.

Кроме этого замминистра поделился и прогнозами по доходной части бюджета:

в 2022 году — 203,6 млрд сомов;

в 2023 году — 218,8 млрд сомов;

в 2024 году — 231,8 млрд сомов.

«В проекте бюджета на 2022-2024 годы предусмотрены средства на повышение социальных выплат в соответствии с указом президента, финансирование проектов экономического развития, цифровую экономику, на борьбу с COVID — 19 и ее последствиями, и на развитие Баткенской области», — сообщили в минэкономфине.

В ведомстве также отмечают, что впервые в бюджете предусматривают утверждение параметров на три года. По их информации, такой шаг позволит обеспечить предсказуемость бюджета.