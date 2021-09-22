Мотоциклиста, который 19 сентября вечером сбил насмерть женщину на трассе Бишкек — аэропорт «Манас» отпустили под домашний арест. Об этом пишет AKIpress со ссылкой на пресс-службу Чуйского областного суда.

«Во время заседания установлено, что подозреваемый имеет постоянное место жительство, женат, недавно у него родился ребенок. Кроме этого, у подозреваемого на иждивении находятся пожилые родители. Он не скроется от суда и следствия, в связи с чем к нему применили домашний арест», — сообщили в суде.

Задержанный мужчина 1992 года рождения. Фото: ГУВД Чуйской области

Ранее в ГУВД Чуйской области сообщили, что факт аварии зарегистрировали в ЕРПП по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств».

«Решите проблему с гонщиками»

Авария, в которой погибла женщина, вызвала недовольство среди местных жителей. Они тогда вышли на место происшествия и перекрыли дорогу. Они требовали приезда властей, чтобы они решили проблему с «гонщиками».

Жители разошлись после приезда сотрудников милиции и местных властей.