В Национальном центре по предупреждению пыток (НЦПП) обеспокоены переводом экс-замглавы МВД Курсана Асанова в СИЗО-50. Они обратились к Генпрокурору Курманкулу Зулушеву.

В НЦПП считают, что для Асанова пребывании в СИЗО-50 «может быть небезопасным».

«Оно предназначено не только для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении правонарушений, но и для рецидивистов, совершивших особо тяжкие преступления, а также осужденных, переведенных из исправительных колоний за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания […] Важно не допустить возможного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения с ним [Асановым]», — отметили в центре.

Дело о попытке захвата власти

Экс-замглавы МВД Курсана Асанова задержали 14 сентября по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.

По данным МВД, «Асанов в предварительном сговоре с другими лицами вел активную подготовку и организацию насильственного захвата власти в нарушение Конституции».

16 сентября Первомайский райсуд Бишкека принял решение отправить Асанова в СИЗО-50 по статье «Насильственный захват власти» до 14 ноября 2021 года.

«Там содержатся обвиняемые в особо тяжких преступлений. Это говорит о том, что МВД заинтересованы в определенном исходе этого дела», — прокомментировал решение суда адвокат Асанова Икрамидин Айткулов.