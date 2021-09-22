Фото: пресс-служба УВД Оша

В Ошском УВД сообщили о том, что милиция обезвредила 39-летнего мужчину, незаконно хранившего дома оружие и боеприпасы. Нарушение закона выявили сотрудники Ноокатского РОВД Ошской области.

По данным милиции, был изъят ИЖ-18 с патронами, документов на оружие не было.

«Кроме этого, [у мужчины] были найдены 9 патронов от автомата Калашникова и 8 патронов от пистолета Макарова», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено досудебное производство по статье «Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов». Сейчас задержанный дает показания.

В связи с этим милиция предупредила, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, которые у них незаконно хранятся, будут освобождены от уголовной ответственности. Добровольно сдавшим оружие гражданам предусмотрена компенсация.

*Законом предусмотрен штраф в размере от 260 до 300 тысяч сомов ли тюремное заключение сроком от 2,5 до 5 лет за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Ранее 3 марта был задержан 45-летний житель Оша, который пытался сбыть автомат «Калашникова». Кроме этого, 18 ноября прошлого года стало известно о задержании 23-летнего мужчины, тоже жителя Оша. В его машине было найдено оружие марки АК-103 с шестью патронами, два ножа и гашиш.