Депутаты Жогорку Кенеша 22 сентября на заседании приняли возражения президента к проекту Уголовно-процессуального кодекса, Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях.

Ранее глава государства вернул в парламент с возражениями проекты новых кодексов.

Что предложил президент?

21 сентября депутатка Наталья Никитенко сообщила, что президент в своём возражении предложил доработать статью о семейном насилии в Уголовном кодексе и ряд других статей в кодексах.

По словам депутатки, президент также выразил возражение к Закону «О введении в действие УК, УПК и Кодекса о правонарушениях». Он предложил уточнить, что кодексы вступают в силу в течение 15 дней с момента подписания президентом, а не с 1 сентября.

Позже в пресс-службе президента пояснили некоторые детали возражения.

«Так, например, учитывая, что при совершении преступлений в отношении детей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, женщин, находящихся в состоянии беременности, а также лиц, находящихся в беспомощном состоянии, не должен применяться принцип заведомости, в возражении предлагается доработать положения отдельных статей Уголовного кодекса в части исключения слов “заведомо”, “заведомо для виновного”», — говорится в сообщении пресс-службы.

Что было на заседании?

На заседании парламента Генпрокурор Курманкул Зулушев, который является инициатором обновления Кодексов сказал, что согласен с возражениями президента.

Генпрокурор Курманкул Зулушев. Фото / пресс-служба парламента

По его словам, возражения внесены по уточнению юридических терминов, поправкам редакционного характера и устранению ряда противоречий.

Депутат Дастан Бекешев в свою очередь отметил, что непонятно какие возражения к проектам Кодексов выразил президент.

«Сейчас все услышали про [возражение], но не поняли с чем не согласен [президент] […] Материалы по [возражениям] раздали только сегодня. Это же всё [принятие новых Кодексов] идёт в спешке. Мы вот в июле приняли в спешке* и возникли ошибки. Вы тогда говорили, что ошибок нет. И вот снова спешим и говорим, что они должны вступить в силу в течение 15 дней […] Работать по ним никто не готов, мы просто спешим», — сказал парламентарий.

*22 июля депутаты в третьем чтении одобрили проект новых кодексов. Предполагалось, что они вступят в силу уже с 1 сентября.

Генпрокурор в ответ сказал, что «все соответствующие органы готовы работать» по новым Кодексам ещё с 1 сентября.

«Да, мы говорили, что там ошибок нет. Там важных ошибок нет», — сказал Зулушев.

Бекешев в ответ сказал, что надо было дать время, чтобы они «изучили возражение хотя бы 1-2 дня».

«Мы принимаем так законы и вопрошаем, почему не соблюдается закон», — отметил депутат.

Новые кодексы

Депутаты парламента 22 июля приняли в третьем чтении новые Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс, и отправили на подпись к президенту.

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Инициатором обновления кодексов стал Генпрокурор Курманкул Зулушев. Еще 30 июня он вынес на первое чтение проекты новых Уголовного, Уголовно-процессуального кодексов и Кодекса Кыргызской Республики о правонарушениях против порядка управления.

Зулушев говорил, что они провели несколько заседаний, где обсуждали проблемы кодексов и пришли к выводу, что их нужно полностью изменить и вернуться к тем кодексам, которые использовались до 2019 года. На основе этого, в апреле 2021 года создали экспертную группу для разработки новых редакций кодексов.

Однако юристы и правозащитники неоднократно критиковали новые проекты кодексов, отмечая, что они писались за закрытыми дверями и во многом похожи на кодексы 1997 года, где было много лазеек для коррупции, давления, пыток и других нарушений закона.

Они тогда обратились к президенту Садыру Жапарову и шестому созыву парламента отложить реформу кодексов — потому что, по их мнению, реформа противоречит посланию и поручениям главы государства.

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