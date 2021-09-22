Пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что Садыр Жапаров выступил с видеопосланием на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она открылась 21 сентября.

В своем видеопослании он коснулся не только видения основных глобальных проблем, но и предложил ООН более тесное сотрудничество. Рассказываем.

Про ООН и Афганистан

По словам Жапарова, республика «озабоченна» происходящим в Афганистане. Он повторил, что Кыргызстан готов предоставить 500 учебных мест для того, чтобы там учились афганские студенты и оказать гуманитарную помощь гражданам этой страны. В первую очередь, этническим кыргызам Малого и Большого Памира Афганистана.

Жапаров также предложил помочь учреждениям ООН в их эвакуации.

«С учетом проходящей эвакуации учреждений ООН из Афганистана, Кыргызстан предлагает временно разместить их в Бишкеке. В этой связи обращаюсь к Генеральному секретарю ООН принять во внимание наше предложение», — отметил он.

По словам президента Кыргызстана, он надеется «на скорейшее установление общественно-политической стабильности и правопорядка в Афганистане».

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Про членство в Советах ООН

По словам Жапарова, республика «заинтересована и всегда готова вносить вклад в международные усилия для решения общих проблем человечества».

«Исходя из этих соображений, Кыргызстан выдвинулся кандидатом в Совет ООН по правам человека на 2023-2025 годы и непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Призываю все государства-члены ООН оказать нам поддержку на выборах», — отметил он.

Совет ООН по правам человека — один из главных международных правозащитных органов. Он состоит из 47 государств. Совет обсуждает все тематические вопросы и ситуаций в области прав человека во всем мире и выносит свои рекомендации.

Члены Совета избираются на три года большинством голосов делегатов Генеральной Ассамблеи путем прямого тайного голосования.

Совет Безопасности ООН же занимается вопросами войны и мира на международном уровне. Он определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии.

Совбез ООН принимает решения о том, какие рекомендации вынести или меры предпринять для сохранения международного мира. Он состоит из 15 государств. Пять из них — Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция — постоянно входят в объединение.

Еще десять государств избираются в непостоянные члены на два года большинством голосов делегатов Генеральной Ассамблеи путем прямого тайного голосования.

Про большой саммит

Еще одно предложение Жапарова — провести саммит Центральная Азия – ООН, чтобы «вместе подвести итоги взаимного сотрудничества» и «наметить совместные планы на перспективу в целях развития и безопасности». Саммит приурочен к 30-летию вступления в ООН и Кыргызстана, и других стран региона.

«Саммит предлагаем организовать в сроки проведения очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Прошу уважаемых Председателя Генеральной Ассамблеи и Генерального секретаря ООН предусмотреть свое участие в графиках работы на следующий год», — призвал он.

Жапаров подчеркнул, что «во многовековых отношениях с соседями Кыргызстан всегда выступает за равноправный диалог и взаимовыгодное сотрудничество». И за «решение всех разногласий исключительно путем переговоров».