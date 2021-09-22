Заведующий лабораторией позвоночных животных Института биологии академии наук Аскар Давлетбаков на пресс-конференции 22 сентября сообщил, что в Кыргызстане исчезла популяция краснокнижного животного джейрана*.

*Джейраны — это парнокопытное млекопитающее из рода газелей семейства полорогих. Они занесены в красную книгу Кыргызстана, и охота на джейранов запрещена. Кроме Кыргызстана, ареал их обитания включает Казахстан, Узбекистан и Иран.

Так, по словам Давлетбакова, в стране вовсе «забыли» о существовании джейранов и о том, что «они были в Кыргызстане». Он также сказал, что в следующем месяце планируется привезти из Узбекистана в Кыргызстан группу джейранов.

«Будем адаптировать их в Кыргызстане, чтобы восстанавливать эту популяцию. Пока будет 15 особей, но с каждым годом будем наращивать эту популяцию. Будем договариваться с такими странами, как Казахстан и Азербайджан», — сказал Давлетбаков.

Завлаборатории Института биологии добавил, что джейранов начали истреблять еще при Советском союзе, во время наращивания животноводства и сельского хозяйства.

«Это составляло большую конкуренцию, джейраны живут на равнинах. Раньше они жили в Чуйской долине. На сегодня их полностью нет и теперь нужно привозить из других стран», — добавил Давлетбаков.

После того как животных привезут в Кыргызстан, их временно будут содержать в вольерах — полувольных пространствах. Давлетбаков заверил, что вольеры уже готовы и весь процесс запущен, остались лишь соблюсти формальности с документацией.

Восстановить популяцию краснокнижных джейранов в Кыргызстане планировали еще в 2019 году. Тогда о таких планах говорил тогдашний глава Госагентства охраны окружающей среды Мирслав Аманкулов.

Аманкулов тогда сказал, что восстанавливать популяцию будут с помощью завоза джейранов из Казахстана.