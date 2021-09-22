Обновлено в 15:20.

Здание Лейлекского районного суда. 21 сентября 2021 года. Фото / «Азаттык».

Лейлекский райсуд Баткенской области 14 и 21 сентября признал виновными двух граждан Таджикистана и трёх кыргызстанцев, обвинявшихся в совершении преступлений во время вооруженного приграничного конфликта весной этого года. Об этом «Клоопу» сообщили в Баткенском областном суде.

Первый приговор

Лейлекский райсуд признал виновными двух граждан Таджикистана — Абдурозика Каххорова и Аскара Юнусова по статьям «Преступления против мира» и «Мародерство» по событиям произошедшим во время вооруженного конфликта на границе двух стран. Обоих приговорили к пожизненному заключению и штрафу в 280 тысяч сомов.

По данным «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свободы»), таджикистанцев арестовали в мае этого года «при невыясненных обстоятельствах». По словам Юнусова, они живут на одной улице с кыргызами в необозначенной приграничной зоне.

Абдулазиз Юнусов, отец Аскара Юнусова, сообщил журналистам, что судебный процесс проходил за закрытыми дверями, родственников обвиняемых в зал не пустили. По его словам, у следствия не было никаких доказательств, кроме видео, на котором видно, что его сын находится рядом с какими-то вооруженными людьми.

«Это — единственное доказательство его вины […] Я не согласен с приговором и буду добиваться его отмены», — заявил он.

Наргис Джабборова, жена Абдурозика Каххорова, сообщила журналистам, что на суде присутствовал только назначенный Кыргызстаном адвокат — Мэлс Абдураимов.

Второй приговор

По данным облсуда, троих граждан Кыргызстана приговорили к 8,5 до 15 лет лишения свободы. При этом всех троих оправдали по статье «Государственная измена».

Кыргызстанца И.А.И признали виновным по статьям «Мародерство», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» и «Незаконное пересечение государственной границы». Его приговорили к 15 годам заключения и к 100 тысячам сомов штрафа.

Двух граждан Кыргызстана Б.А.И. и У.А.К признали виновными по статьям «Мародерство» и «Незаконное пересечение государственной границы». Их приговорили к 8,5 годам лишения свободы. Кроме того, один их осуждённых должен возместить потерпевшему 200 тысяч сомов.

«Родственники подсудимых заявили о намерении обжаловать решение в вышестоящей инстанции», — сообщил «Азаттык».

Ранее «Радио Озоди» сообщало, что все трое обвиняемых — этнические таджики.

Вооруженный конфликт

Приграничный конфликт в Баткенской области начался 28 апреля, когда граждане Кыргызстана и Таджикистана закидали друг друга камнями. 29 апреля военные обеих стран применили свое вооружение. В начале конфликта две страны тогда обвинили друг друга.

По предварительным данным, конфликт разгорелся из-за камер видеонаблюдения, которые установила таджикская сторона на водозаборе «Головной».

Полного прекращения огня двум странам удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел.

Генпрокуратура Таджикистана завела два дела по статьям «Развязывание или ведение агрессивной войны» и «Убийство двух или более лиц». Как утверждает надзорный орган, уголовные дела заведены, так как во время конфликта граждане Кыргызстана при поддержке военных «совершили вооруженное нападение на местное население, объекты инфраструктуры и пограничные пункты Таджикистана».

Генпрокуратура Кыргызстана обвинила военных Таджикистана в агрессии к мирному населению Кыргызстана и отметила, что вооруженные силы таджикской стороны «целенаправленно атаковали безоружное мирное население КР».

В надзорном органе тогда сообщили, что все факты зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Массовые беспорядки», «Преступления против мира», «Хулиганство», «Уничтожение или повреждение чужого имущества», «Незаконное пересечение государственной границы» и «Убийство».

По данным минздрава Кыргызстана, во время конфликта на границе погибли 36 кыргызстанцев, более 100 человек пострадали. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших и более 80 раненных таджикистанцах в результате конфликта.

В Баткенской области были сожжены и разрушены более ста домов, три пограничных поста, две школы, один детсад, одно медучреждение, здание милиции, десять заправочных станций, восемь магазинов, четыре торговых точки, четыре соцобъекта и пять других государственных зданий. Некоторые поселения были полностью разрушены.

По данным кыргызских властей, сумма ущерба составила более 1,3 млрд сомов.