Президент Кыргызстана Садыр Жапаров выступил на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где говорил, в том числе, о демократических успехах Кыргызстана.

О демократии

Думаю, что с моей оценкой согласятся многие, основным достижением республики за этот короткий по историческим меркам период является становление демократии* как модели государственного развития и сильного гражданского общества. Хочу заверить, что мы не свернем с демократического пути. Это требование нашего свободолюбивого народа.

*На самом деле Кыргызстан ухудшил показатели в мировом рейтинге стран по уровню демократии. Кыргызстан назвали «единственным не авторитарным государством в Центральной Азии, которое сейчас приближается к авторитаризму».

Октябрь 2020 как новый этап истории

Скоро исполнится годовщина с начала известных октябрьских событий* в нашей стране, с которых начался новый этап в ее современной истории. За один год нам удалось восстановить общественно-политическую и социально-экономическую стабильность, заслужить веру и доверие общества. Итоги прошедших президентских выборов и конституционного референдума были также признаны международным сообществом, в том числе наблюдателями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.



*5 октября 2020 года люди вышли на акцию протеста против итогов выборов в парламент. Разгон протеста силовиками привел к захвату Белого дома и ГКНБ. Из колонии на свободу выпустили Садыра Жапарова — десять дней спустя он добился назначения премьером и отставки президента Сооронбая Жээнбекова, став и.о. президента. В день назначения премьером силовики задержали других опальных политиков, вышедших на свободу одновременно с Жапаровым — например, Алмазбека Атамбаева, бывшего президента. Спустя год ситуация такая — Атамбаеву, а также некоторым участникам протеста, в результате которого Садыр Жапаров вышел на свободу, предъявлены обвинения. В отношении Жапарова, который сообщил российским журналистам, что якобы организовал протест из колонии, претензий правоохранители публично не предъявляли.

Кыргызстан – хаб

В силу своего географического расположения государства Центральной Азии издревле, начиная со времен функционирования Великого Шелкового пути и по сей день, являются мостом, соединяющим маршруты «Восток-Запад» и «Север-Юг». Наш регион уверенно становится одним из важнейших хабов мировой торговли, несмотря на отсутствие прямого выхода к морю. В странах Центральной Азии осуществляется последовательное расширение международных автомобильных и железных дорог, создание логистических центров и транспортных терминалов.



(…) Уже сегодня Кыргызстан способен обеспечить приемлемые сроки и стоимость доставки транзитных грузов между странами Евразийского экономического союза, Центральной Азии, Китайской Народной Республикой и Европейского союза к морским портам Карачи, Бендер-Аббас и Черного моря. Приглашаю международный логистический бизнес к многоплановому сотрудничеству, в том числе в сфере мультимодальных перевозок.

О коронавирусе

Властями предпринимаются необходимые меры чтобы защитить жизнь и здоровье населения, в особенности медицинских работников. Полным ходом идёт вакцинация граждан. В обществе проводится разъяснительная кампания* по вакцинации. В стране уже имеются вакцины разных мировых производителей.



*По стране действительно идет кампания в поддержку вакцинации, власти ранее не раз выражали недовольство тем, что вакцинирование населения проходит медленно.

О кредитах и инвесторах

Пандемия коронавирусной инфекции также стала одной из причин того, что реализация Целей устойчивого развития (ЦУР) в Кыргызстане не может выполняться своевременно и в полном объеме. Мы вынуждены отвлекать запрограммированные на ЦУР финансы для борьбы с пандемией и погашения внешнего долга. В этой связи, призываем двусторонних и многосторонних кредиторов поддержать инициативы по облегчению внешнего долга в обмен на жизненно важные проекты устойчивого развития Кыргызстана.

*Куда и как распределялись ресурсы на борьбу с коронавирусом, можно узнать в этих материалах: Молчание Минздрава. Гумпомощь для борьбы с COVID-19 пылится на складах и не доходит до больниц Кыргызстана, Как Кыргызстан опоздал с реакцией на коронавирус. Анализ госзакупок за 2020 год, Угадайте, что чиновники закупали под видом борьбы с COVID-19! Тест «Клоопа» с самыми странными госзакупками

Эти проекты, в первую очередь, направлены на сохранение целостности уникальной горной экосистемы, ее биологического разнообразия и ледников, стремительно разрушающихся в результате изменения климата. К большому сожалению, в Кыргызстане есть случаи, когда недобросовестные инвесторы в погоне за большой прибылью и злоупотребляя общественным доверием, не позаботились должным образом, чтобы их деятельность не нанесла урон экологии.



*Очевидная отсылка к «Кумтору». Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев после того как власти Кыргызстана ввели там внешнее управление за экологические нарушения и нарушение законов. Продолжается суд между властями Кыргызстана и канадской Centerra Gold Inc. Инвестор считает действия Кыргызстана «захватом контроля над рудником, основанным на ложных и вводящих в заблуждение утверждениях».

В соответствии с национальными законами кыргызские власти пресекают такую противоправную деятельность и затем вынуждены сами разбираться с экологическими последствиями, например, обеспечивая безопасную утилизацию вредных отходов, управление отвалами и хвостохранилищами.

*В целом в Кыргызстане борются с хвостохранилищами за счет иностранных доноров. Так, Европейский банк реконструкции и развития выделял средства для реабилитации урановых хвостохранилищ Мин-Куша и Шекафтара, ЕАЭС занялся хвостохранилищем в Иссык-Кульской области — в Каджи-Сае. Евросоюз намерен реабилитировать урановые объекты не только в Кыргызстане, но также в Узбекистане и Таджикистане. Для этого Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2016 году открыл Фонд экологической реабилитации в Центральной Азии.

О климате

Для горного Кыргызстана одной из приоритетных и насущных проблем является адаптация к изменению климата. Мы придаем важное значение защите и преумножению площадей горных лесов, которые, наряду со своей природной функцией поглощения углекислого газа, также играют исключительно важную роль в сохранении водных ресурсов. В этой связи выступаем за разработку и принятие под эгидой ООН специальной целевой программы по горным лесам, их сохранению, восстановлению и облесению горных склонов.



*В Кыргызстане не так много лесистой территории, но и та страдает из-за халатности, вырубки или катаклизмов. В сентябре 2021 года, например, пожар разгорелся на 40 гектарах леса в Чон-Кемине — его тушили несколько дней.

Под риском исчезновения также находятся многовековые ледники, реки и биоразнообразие горных экосистем Кыргызстана. В этом году в ЮНЕСКО мы инициируем резолюцию «О сохранении горных ледников» и одновременно продолжаем работу с международными партнерами по выполнению положений резолюции «Природа не знает границ», внесенной Кыргызстаном и недавно утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН. Уже есть обнадеживающие достижения. Например, благодаря общей работе со странами-ареалами обитания и международными организациями удалось не допустить исчезновение такого благородного животного, как снежный барс.

*По данным на июнь 2020 года, в мире осталось от 4 000 до 7 500 особей снежных барсов. В Кыргызстане их насчитывается от 300 до 350 особей, а по некоторым источникам их от 400 до 450.

О зеленой экономике

Кыргызская экономика постепенно «зеленеет», в строй будут вводиться все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызстан намерен поэтапно реализовать на своей территории ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистыми источниками энергии.

Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергоснабжению в развивающихся странах имеет чрезвычайно важное значение для достижения глобальных целей в области развития, сформулированных в Целях устойчивого развития до 2030 года. Полагаем, что реализация проектов по строительству ГЭС в Кыргызстане обеспечит потребности стран Центральной Азии в гидроэнергии и тем самым создаст благоприятные условия для устойчивого развития всего нашего региона. Приглашаю инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству в водно-энергетическом комплексе, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в духе Парижского соглашения.



