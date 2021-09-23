Пресс-служба института омбудсмена 23 сентября сообщила, что к ним обратилась женщина, пострадавшая от нападения троих милиционеров в городе Каракол.

По словам женщины, на нее напали двое оперуполномоченных и дознаватель ГОВД Каракола. Инцидент произошел 5 августа.

«Сотрудники ГОВД Каракол схватили ее, стали избивать и душить, а затем вывезли в поле, где продолжили избиение, пиная в живот и угрожая ей убийством», — сообщили правозащитники.

Сама пострадавшая в момент нападения была на пятом месяце беременности. Из-за нападения у нее произошел выкидыш.

Представитель омбудсмена по Иссык-Кульской области отреагировал на произошедшее и обратился с заявлением в областную прокуратуру и ГКНБ. В надзорном органе сообщили, что начали дело по статье «Превышение власти».

В местном управлении ГКНБ ответили, что также начали расследование, по его итогам в отношении подозреваемых примут решение. За расследованием также следит и представитель омбудсмена по области.