Пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека сообщила, что 22 сентября экс-депутата Кубанычбека Нурматова отправили в СИЗО ГКНБ на два месяца.

Экс-депутата Кубанычбека Нурматова задержали 20 сентября по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2013 году в бытность аудитором Счетной палаты Нурматов «обманным путем» завладел недвижимостью на сумму более $500 тысяч.

Кроме этого, по информации издания «Акипресс», МИД рассматривал кандидатуру Нурматова в качества посла Кыргызстана в Таджикистане. В пресс-службе ведомства сообщили, что на момент рассмотрения кандидатуры экс-депутата у МИД не было документов, мешающих это делать.

«Определение причастности Нурматова к противоправной деятельности не относится к компетенции МИД и будет решаться правоохранительными и судебными органами», — добавили в ведомстве.

Кто такой Нурматов

Кубанычбек Нурматов был депутатом шестого созыва от партии «Кыргызстан». Он сдал свой мандат 29 августа 2021 года. До вступления в должность депутата с 2012 по 2015 год он работал в Счетной палате.

В мае 2015 года против него возбудили уголовное дело по статьям «Подделка документов» и «Мошенничество». Его подозревали в поступлении в вуз по поддельным документам. Позже Генпрокуратура закрыла это дело.

По данным СМИ, до прихода на должность аудитора Счетной палаты Нурматов дважды привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия и умышленное нанесение вреда здоровью. В МВД и Генпрокуратуре тогда заявили, что у них нет информации о прошлых судимостях Нурматова.