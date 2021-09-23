Депутат Акылбек Кемелов 22 сентября в ходе заседания Жогорку Кенеша попросил предоставить отчет по работе временного внешнего управления на руднике Кумтор.
Нардеп обратился к спикеру дать протокольное поручение профильным комитетам и заслушать информацию от внешнего управляющего Тенгиза Болтурука о том, как работает рудник сейчас и какая там кадровая политика.
*Канадская Centerra Gold Inc. через свою «дочку» «Кумтор Голд Компани» разрабатывала рудник Кумтор — крупнейшее в Центральной Азии высокогорное золоторудное месторождение. Кыргызстан владеет более 26% акций Centerra и является крупнейшим держателем акций компании. 18 мая власти страны ввели внешнее управление на «Кумторе», которая действует до сих пор.
Очень много вопросов
Депутатка Наталья Никитенко указала на непрозрачность деятельности Кумтора. Она задалась рядам вопросом связанных его деятельностью под внешним управлением, в том числе «почему никто не отчитывается о деятельности компании, которая обеспечивает более половины экспорта и пятую часть бюджета страны».
«Кумтор не продает уже 4 месяца золото. Неизвестно где накопилось более 4 тонн золота на общую сумму $240 млн. Нацбанк золото не покупает. Только за последний месяц золотой запас сократился на 7,5 млрд сомов, а за 4 месяца более чем на 70 млрд сомов. По данным СМИ, процент извлечения металла из руды упал с 87 до 60%. Поставок запчастей и механизмов не предвидится. Это неминуемо приведет к нарушению процессов и техники безопасности, что в свою очередь ставит под угрозу жизни людей и грозит экологической катастрофой», — написала она у себя в фейсбуке 22 сентября.
Кроме того, она хочет узнать, кто осуществляет проверку деятельности Кумтора, где, как хранится золото, во сколько это обходится и каков план выхода из кризиса.
Золото нацбанк не покупал
17 мая внешний управляющий «Кумтора» заявил, что нацбанк страны будет напрямую покупать золото с месторождения.
«Пока запасов хватит на 2-3 месяца, но если мы ничего не предпримем, рудник остановит свою работу. Сейчас предпринимаются меры по недопущению таких событий. Поэтому нацбанк напрямую будет покупать золото у Кумтора. Скоро первая партия будет. Эти деньги будут направлены в счет компенсации всех наших налоговых исков и поступят в счет внешнего управления. На эти средства будут возобновлены контакты по снабжению. Мы сейчас не боимся Centerra», — сказал он тогда.
Позже Болтурук заявил, что нацбанк уже купил первую партию за $29 млн, но 21 мая в главном финансовом регуляторе эту информация опровергли сообщив, что только «идет процесс рассмотрения» предложения о покупке.
Позже, 22 сентября в нацбанке «Азаттыку» сообщили, что не заключали соглашения с «Кумтор Голд Компани» о покупке золота с месторождения.
По словам министра экономики Акылбека Жапарова, всего за четыре месяца под внешним управлением на руднике добыли 4,1 тонны золота, которую оценивают в $61-62 млн. Он добавил, что золото находится на территории страны.
Отчёт конфиденциален
6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях, если та нарушает экологические нормы, создает реальную угрозу жизни, здоровью населения и не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы. 14 мая президент подписал этот закон.
Уже 17 мая парламент ввёл внешнее управление на Кумторе и назначил там главой экс-члена совета директоров Centerra Тенгиза Болтурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука.
Изначально заявлялось, что внешнее управление вводят на три месяца, но позже стало известно, что оно продлевается автоматически.
По словам зампредседателя ФУГИ Медера Машиева, ни в одном законе или постановлении не указан срок внешнего управления.
«В поправках же к закону об акционерных обществах предусматривается, что временный управляющий может работать “в течение срока приостановления права пользования недрами”. Другими словами, введенная управляющая компания работает до восстановления нарушенных экологических норм либо работа компании приостанавливается. До тех пор управляющий имеет право продолжать работу», — сообщил он.
Сам Болтурук в интервью «Азаттыку» сообщил, что срок внешнего управления продлевается автоматически. При этом, по его словам, он не может предоставить информацию о производственных показателях с тех пор, как вступил в должность из-за того, что Centerra может их неправильно интерпретировать.
«Вчера я представил Координационному совету отчет по итогам трех месяцев. Но поскольку это была закрытая встреча, я не могу сообщить озвученную там информацию. Я не могу предоставить подробный комментарий, чтобы Centerra не интерпретировала неверно цифры и другие данные. Для чиновников тоже было введено ограничение по предоставлению этой информации. Отчеты считаются конфиденциальными до тех пор, пока с Centerra не будет принято решение», — сообщил он 17 августа.
Суды с Centerra
Скандал вокруг рудника Кумтор продолжается уже несколько месяцев. В начале мая этого года Октябрьский райсуд Бишкека постановил взыскать с «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. Суд признал компанию виновной в незаконном складировании отходов на ледниках Давыдова и Лысый при разработке месторождения Кумтор.
Затем, 12 мая, госкомиссия по изучению деятельности КГК подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.
В ответ на действия кыргызских властей Centerra Gold Inc. инициировала обязательное арбитражное разбирательство против правительства Кыргызстана. В компании считают, что действия властей нарушают подписанные договоры между сторонами и намерены защищать свои права.
Канадская компания намерена добиться в суде запрета для правительства Кыргызстана вводить внешнее управление в ее дочернем предприятии «Кумтор Голд Компани» и преследовать ее по недавно выставленным штрафам и налоговым претензиям. В Centerra считают это нарушением инвестиционных соглашений правительства по Кумтору.
Кроме этого, Centerra Gold Inc. хочет добиться с кыргызской стороны возмещения убытков и ущерба, возникших в результате действий правительства Кыргызстана против «Кумтор Голд Компани».
Позже Centerra опубликовала отчёт за второй квартал этого года. В нём компания оценила ущерб от перехода месторождения Кумтор под управление Кыргызстана в $926,4 млн.
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Уже 8 июля канадская компания объявила о предъявлении дополнительных исковых требований к кыргызскому правительству в арбитражный суд.
Centerra Gold Inc. возложила на кыргызское правительство и «Кыргызалтын» ответственность за все убытки и ущерб, которые претерпела из-за «скоординированного захвата золотого рудника и нарушения давних инвестиционных соглашений».
1 июня дочерние компании Centerra «Кумтор Голд Компани» и «Кумтор Оперейтинг Компани» обратились в суд по делам о банкротстве южного округа Нью-Йорка, чтобы начать процесс банкротства. Рассмотрение иска суд отложил на неопределённый срок.
Внешнии управляющий «Кумтора» считают, что действия Centerra направлены на то, чтобы «любым способом остановить деятельность рудника» и «обвинить Кыргызстан в несостоятельности управления таким серьезным производственным комплексом».
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