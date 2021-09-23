«Пока запасов хватит на 2-3 месяца, но если мы ничего не предпримем, рудник остановит свою работу. Сейчас предпринимаются меры по недопущению таких событий. Поэтому нацбанк напрямую будет покупать золото у Кумтора. Скоро первая партия будет. Эти деньги будут направлены в счет компенсации всех наших налоговых исков и поступят в счет внешнего управления. На эти средства будут возобновлены контакты по снабжению. Мы сейчас не боимся Centerra», — сказал он тогда.

Позже Болтурук заявил, что нацбанк уже купил первую партию за $29 млн, но 21 мая в главном финансовом регуляторе эту информация опровергли сообщив, что только «идет процесс рассмотрения» предложения о покупке.

Позже, 22 сентября в нацбанке «Азаттыку» сообщили, что не заключали соглашения с «Кумтор Голд Компани» о покупке золота с месторождения.

По словам министра экономики Акылбека Жапарова, всего за четыре месяца под внешним управлением на руднике добыли 4,1 тонны золота, которую оценивают в $61-62 млн. Он добавил, что золото находится на территории страны.

Отчёт конфиденциален

6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли поправки, которые позволяют ввести внешнее управление в некоторых компаниях, если та нарушает экологические нормы, создает реальную угрозу жизни, здоровью населения и не выполняет требования по принятию необходимых мер для устранения угрозы. 14 мая президент подписал этот закон.

Месторождение Кумтор

Уже 17 мая парламент ввёл внешнее управление на Кумторе и назначил там главой экс-члена совета директоров Centerra Тенгиза Болтурука. В ответ канадская компания заявила, что правительство Кыргызстана нарушило взятые ранее на себя обязательства, «фактически захватило контроль над рудником» и подала в суд на Болтурука.

Изначально заявлялось, что внешнее управление вводят на три месяца, но позже стало известно, что оно продлевается автоматически.

По словам зампредседателя ФУГИ Медера Машиева, ни в одном законе или постановлении не указан срок внешнего управления.