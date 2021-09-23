ГКНБ опроверг заявление юриста Нурбека Токтакунова о том, что денежные средства поступающие от «кустуризации»* не зачисляются в бюджет страны и «разворовываются». В Госкомитете эту информацию назвали «ложной» и заверили, что все средства перечисляются в бюджет государства и всё это контролируются органами прокуратуры.

*«Кустуризация» — так власти называют их способ борьбы с коррупцией, который стал действовать в Кыргызстане с приходом во власть Садыра Жапарова. Так, обвиняемые в коррупции чиновники выплачивают определённую сумму ущерба, который оценивает ГКНБ и остаются на свободе.

«Кустуризация» разворовывается

Юрист Нурбек Токтакунов 22 сентября на своей странице в Фейсбуке заявил, что отправил запрос в министерство финансов, чтобы узнать о средствах, поступающих от коррупционеров. Он говорит, что хотел выяснить, какая часть перечислена в бюджет и как они потрачены.

«Минфин мне ответил, что эти средства вообще не поступали в республиканский бюджет и так и остаются на депозитных счетах правоохранительных органов. Мировая практика бюджетного процесса говорит, что если эти средства, возмещенные за совершение преступления, не переводятся в республиканский бюджет, то они остаются бесконтрольными и, как правило, разворовываются», — заявил Токтакунов.

По его словам, таким образом можно «смело утверждать о том, что кустуризация разворовывается или используется на узкие политические цели».

Что ответили в ГКНБ?

В ГКНБ считают, что Токтакунов всего лишь «преследует цель личного пиара, путем распространения ложной информации». В Госкомитете уверяют, что органы национальной безопасности работают «открыто» и всегда «информируют общественность о результатах проводимой работы».

«Возмещение ущерба, в рамках расследуемых органами национальной безопасности уголовных дел, четко регулируется уголовно-процессуальным законодательством, надзор за исполнением которого на постоянной основе осуществляется органами прокуратуры.

Более того, отмеченные денежные средства, после принятия окончательных процессуальных решений по уголовным делам, незамедлительно и в полном объеме перечисляются в бюджет страны, а имущество, переданное подозреваемыми в счет погашения ущерба, принимается на баланс Фонда госимущества», — сообщили в ведомстве.

В ГКНБ отметили, что сотрудники спецслужбы проводят «колоссальную работу» по возмещению ущерба государству от коррупционных преступлений. Они считают, что Токтакунов «вводит общественность в заблуждение, и путем черного пиара дискредитируют положительные результаты проводимой антикоррупционной политики».

Борьба с коррупцией

На посту главы ГКНБ, Камчыбек Ташиев не раз говорил, что ведомство будет активно бороться с коррупцией. Однако чаще всего громкие задержания заканчивались тем, что обвиняемые в коррупции чиновники платили сумму причинённого ими ущерба, который определяло ГКНБ, и их отпускали под домашний арест.

Задержания экс-главы Таможенной службы Райымбека Матраимова и депутата Кубанычбека Жумалиева — одни из самых громких.

При этом по делу о коррупции на таможне Матраимов выплатил ущерб государству в 2 млрд сомов, затем суд признал его виновным, оштрафовал на 260 тысяч сомов и отпустил.

12 апреля ГКНБ сообщил, что Жумалиев выплатил ущерб государству в размере более 1 млрд сомов и после этого учитывая «преклонный возраст и состояние здоровья Жумалиева» изменили меру пресечения нардепу на подписку о невыезде.

Согласно алгоритму, эти средства поступают сначала на депозитный счёт ГКНБ, потом на счёт минфина и оттуда распределяются по статьям расходов. Ранее законодательство позволяло ГКНБ по решению суда получить 25% на собственные нужды. Однако, по информации спецслужбы, эту норму отменили ещё в январе.

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