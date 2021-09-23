Половина жалоб на нарушения, зафиксированные во время избирательной кампании депутатов местных кенешей и на референдуме, Центризбирком рассматривать отказался. Причина — несоблюдение формальностей. Чтобы ваши усилия не пропали зря, рассказываем, как правильно составлять жалобу в ЦИК, чтобы ее обязательно рассмотрели.

«Клооп» публикует серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции.

11 апреля 2021 года в Кыргызстане прошли выборы депутатов местных кенешей и референдум по изменению Конституции. Общественные организации, политические партии, кандидаты и простые граждане подали в ЦИК более 560 жалоб на различные нарушения избирательного законодательства. Все они выложены в специальном разделе на сайте ЦИК.

Дата-отдел «Клоопа» проанализировал все жалобы и решения по ним, чтобы понять, как ЦИК реагировала на сообщения о нарушениях. Выяснилось, что половина — 270 из 484 — жалоб*, поданных политическими партиями, независимыми наблюдателями и гражданами, были Центризбиркомом отклонены.

*при подсчете мы не учитывали жалобы наблюдателей «Клоопа».

Изучив причины отказа, мы подготовили для вас памятку — как правильно подать жалобу в избирательную комиссию, чтобы ее точно рассмотрели.

Обязательно подавайте жалобу в вышестоящую инстанцию

Обжалуйте нарушение последовательно

УИК — ОИК — ЦИК — Административный суд — Верховный суд.

Обжаловать нарушение выборного законодательства нужно последовательно: сначала в избирательной комиссии (УИК) участка, где произошел инцидент, затем в территориальной избирательной комиссии вашего региона (ОИК). Если эти комиссии не принимают мер по выявлению и наказанию нарушителей, следует обращаться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

Сразу в ЦИК писать не нужно: если вы перед этим не жаловались в УИК и ТИК, вам просто откажут. Последней инстанцией обжалования является Административный и Верховный суд.

Подавать жалобу в вышестоящие органы можно в течение трех дней

По закону на обжалования любых видов нарушения дается три дня — не рабочих, а календарных. Если ТИК ответила вам в пятницу, крайний срок подачи жалобы в ЦИК — понедельник. Если срок пропущен, комиссия в рассмотрении жалобы откажет — сроки восстановлению не подлежат.

Эта норма закона должна работать в обе стороны. Но зачастую комиссии тянут с ответами и не рассматривают жалобы в срок. После выборов ЦИК не рассмотрел жалобы «Клоопа» в срок, и нашим юристам пришлось обращаться в суд, чтобы принудить комиссию выполнить свои обязанности.

На обращение в суд тоже дается три дня. За это время нужно не только составить иск, но и оплатить госпошлину, иначе — отказ.

Как обжаловать нарушение на участке?

Если вы находитесь на избирательном участке и видите нарушение, вы должны подать жалобу председателю участковой комиссии. Если же вашу жалобу не приняли, то вы должны составить акт, который должны подписать еще как минимум два наблюдателя.