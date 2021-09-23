Половина жалоб на нарушения, зафиксированные во время избирательной кампании депутатов местных кенешей и на референдуме, Центризбирком рассматривать отказался. Причина — несоблюдение формальностей. Чтобы ваши усилия не пропали зря, рассказываем, как правильно составлять жалобу в ЦИК, чтобы ее обязательно рассмотрели.
«Клооп» публикует серию материалов о том, что было не так с выборами в местные кенеши и референдумами по изменению Конституции.
11 апреля 2021 года в Кыргызстане прошли выборы депутатов местных кенешей и референдум по изменению Конституции. Общественные организации, политические партии, кандидаты и простые граждане подали в ЦИК более 560 жалоб на различные нарушения избирательного законодательства. Все они выложены в специальном разделе на сайте ЦИК.
Дата-отдел «Клоопа» проанализировал все жалобы и решения по ним, чтобы понять, как ЦИК реагировала на сообщения о нарушениях. Выяснилось, что половина — 270 из 484 — жалоб*, поданных политическими партиями, независимыми наблюдателями и гражданами, были Центризбиркомом отклонены.
*при подсчете мы не учитывали жалобы наблюдателей «Клоопа».
Изучив причины отказа, мы подготовили для вас памятку — как правильно подать жалобу в избирательную комиссию, чтобы ее точно рассмотрели.
Обязательно подавайте жалобу в вышестоящую инстанцию
Обжалуйте нарушение последовательно
УИК — ОИК — ЦИК — Административный суд — Верховный суд.
Обжаловать нарушение выборного законодательства нужно последовательно: сначала в избирательной комиссии (УИК) участка, где произошел инцидент, затем в территориальной избирательной комиссии вашего региона (ОИК). Если эти комиссии не принимают мер по выявлению и наказанию нарушителей, следует обращаться в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Сразу в ЦИК писать не нужно: если вы перед этим не жаловались в УИК и ТИК, вам просто откажут. Последней инстанцией обжалования является Административный и Верховный суд.
Подавать жалобу в вышестоящие органы можно в течение трех дней
По закону на обжалования любых видов нарушения дается три дня — не рабочих, а календарных. Если ТИК ответила вам в пятницу, крайний срок подачи жалобы в ЦИК — понедельник. Если срок пропущен, комиссия в рассмотрении жалобы откажет — сроки восстановлению не подлежат.
Эта норма закона должна работать в обе стороны. Но зачастую комиссии тянут с ответами и не рассматривают жалобы в срок. После выборов ЦИК не рассмотрел жалобы «Клоопа» в срок, и нашим юристам пришлось обращаться в суд, чтобы принудить комиссию выполнить свои обязанности.
На обращение в суд тоже дается три дня. За это время нужно не только составить иск, но и оплатить госпошлину, иначе — отказ.
Как обжаловать нарушение на участке?
Если вы находитесь на избирательном участке и видите нарушение, вы должны подать жалобу председателю участковой комиссии. Если же вашу жалобу не приняли, то вы должны составить акт, который должны подписать еще как минимум два наблюдателя.
Типичная ошибка: На участке в городе Ош наблюдатели общественного фонда «Общее дело» зафиксировали грубейшее нарушение — при голосовании на дому наблюдатель от партии “Ишеним” указал избирателю, где ставить галочку — и составил акт.
Рассматривать его в комиссии не стали. «Акт не составляется одним человеком. Оставить акт без рассмотрения», — написала в своем ответе Ошская ТИК.
Доказательства — это важно
Первое, что нужно сделать при виде нарушения — зафиксировать его на фото, видео или документально. Затем нужно составить жалобу, в тексте которой — как можно подробнее изложить, где, когда и что именно произошло. Не надейтесь, что посторонние люди сами разберуться, что именно вы сфотографировали или сняли на на участке. Опишите доказательства и обязательно прикрепите их к тексту жалобы.
Типичная ошибка: Политическая партия «Реформа» зафиксировала на участках в Бишкеке сразу несколько грубых нарушений: принуждение избирателей к голосованию на референдуме (да-да, заставлять людей голосовать незаконно), нарушение тайны голосования и правил заполнения протоколов. Но ни один из этих инцидентов Бишкекская ТИК расследовать не стала, поскольку «Реформа» не приложила доказательства.
Подписывайте жалобы своим именем и оставляйте актуальные контакты
При составлении жалобы обязательно указывайте свое имя и адрес, а также актуальные контакты, по которым с вами можно связаться – электронную почту и телефон. Анонимные жалобы комиссии не рассматривают.
Типичная ошибка: Жители села Садовое Чуйской области написали жалобу в ЦИК с просьбой отменить регистрацию кандидата в депутаты Абдумажитова в связи с имеющейся судимостью. ЦИК отказался рассматривать жалобу из-за того, что она была анонимной.
«Если письмо не содержит имени гражданина и почты, куда нужно отправить ответ это письмо считается анонимным и не подлежит рассмотрению», — ссылается на закон о рассмотрении жалоб граждан ЦИК.
Известно имя нарушителя — пишите
Личность нарушителя выборного законодательства не должна оставаться анонимной. Если ЦИК не сможет распознать, кто именно нарушит закон, ваша жалоба будет отклонена.
Не знаете имени? Опишите нарушителя как можно подробней. Кто он, откуда, как выглядит, есть ли у него какая-то официальная должность — подробности лишними не будут.
Типичная ошибка: Пользователь Фейсбука Т. Эргешбаева написала в день выборов пост, что на нескольких маршрутках в селе Восток Чуйской области были развешены листовки с логотипом ЦИКа с лозунгом «Мы поддерживаем конституционный референдум!». Она даже назвала номер транспорта — 254 маршрутка.
Однако, судя по ответу ЦИК, понять, кто именно развесил плакаты, в Центризбиркоме не смогли. Нарушение осталось не рассмотренным.
В 30 случаях разобраться, почему ЦИК ответил отказом, не удалось: копию решения комиссия не опубликовала.
Авторы: Айзирек Алмазбекова, Айгерим Казыбаева, Аяна Сыдыгалиева, Гульзар Маратбек кызы.